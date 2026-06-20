Un petit incendi de matolls ennegreix el mur de l'institut Guillem Catà
Els Bombers han pogut apagar les flames, que han cremat uns 150 metres de vegetació
Un foc que s'ha declarat minuts abans de 3/4 de 7 de la tarda ha cremat uns 150 metres de matolls i ha acabat ennegrint el mur de l'Institut Guillem Catà de Manresa. Dues dotacions dels bombers han treballat a extingir les flames, que al principi feien una columna de fum negre.
El foc s'ha declarat al final d'un descampat que hi ha al carrer de la Font dels Capellans. Mossos i Guàrdia Urbana de Manresa també han acudit al lloc.
Minuts abans, els Bombers també havien treballat en apagar les flames que s'havien declarat a l'interior d'un antic bar al Passeig del riu de Manresa. Han cremat deixalles que hi havia a l'interior, i els Bombers, després d'apagar el foc, s'han assegurat que no hi hagués ningú a l'interior. L'avís s'ha donat a les 18.18 hores, i en mitja hora tenien les flames extingides.
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