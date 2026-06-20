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Un petit incendi de matolls ennegreix el mur de l'institut Guillem Catà

Els Bombers han pogut apagar les flames, que han cremat uns 150 metres de vegetació

Les flames han afectat una part del mur de l'Institut Guillem Catà

Les flames han afectat una part del mur de l'Institut Guillem Catà / Bombers de la Generalitat

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Eduard Font Badia

Manresa

Un foc que s'ha declarat minuts abans de 3/4 de 7 de la tarda ha cremat uns 150 metres de matolls i ha acabat ennegrint el mur de l'Institut Guillem Catà de Manresa. Dues dotacions dels bombers han treballat a extingir les flames, que al principi feien una columna de fum negre.

El foc s'ha declarat al final d'un descampat que hi ha al carrer de la Font dels Capellans. Mossos i Guàrdia Urbana de Manresa també han acudit al lloc.

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Les flames han afectat una part del mur de l'Institut Guillem Catà

Les flames han afectat una part del mur de l'Institut Guillem Catà / Edu Font

Minuts abans, els Bombers també havien treballat en apagar les flames que s'havien declarat a l'interior d'un antic bar al Passeig del riu de Manresa. Han cremat deixalles que hi havia a l'interior, i els Bombers, després d'apagar el foc, s'han assegurat que no hi hagués ningú a l'interior. L'avís s'ha donat a les 18.18 hores, i en mitja hora tenien les flames extingides.

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