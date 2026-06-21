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Un motorista resulta ferit lleu en un accident amb un cotxe a Manresa

El xoc s'ha produït a l'Avinguda de les Bases a les nou del matí

Un tram de l'avinguda de les Bases de Manresa

Un tram de l'avinguda de les Bases de Manresa / Gemma Camps

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Núria León

Núria León

Un motorista ha resultat ferit lleu aquest diumenge al matí en un accident amb un turisme a l’avinguda de les Bases de Manresa. El sinistre s’ha produït cap a les 9 del matí i ha mobilitzat una dotació dels Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Per causes que es desconeixen, una motocicleta i un cotxe han col·lidit en aquesta via de la capital del Bages. Els serveis d’emergència han atès el conductor de la moto al lloc dels fets abans de traslladar-lo a l’Hospital Sant Joan de Déu.

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Segons les primeres informacions, el motorista ha patit ferides de caràcter lleu

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