El barri de la Carretera de Santpedor, de Manresa, fa un agraïment al comerç i l’hostaleria amb motiu de les Festes de Sant Pere
Hi haurà cinema a la fresca, tast de vins, espectacles infantils, caminada popular, exhibicions de ball, havaneres amb rom cremat i música en directe
Regió7
L'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor convida tots els veïns i veïnes de Manresa a participar en una nova edició de les Festes de Sant Pere, que se celebraran del 25 al 29 de juny amb un ampli programa d'activitats pensat per a totes les edats.
Durant cinc dies, el barri es convertirà en un punt de trobada on la cultura popular, la música, l'esport i les activitats familiars seran els protagonistes. La programació inclou propostes tan diverses com el cinema a la fresca, el Tast de Vins DO Pla de Bages, espectacles infantils, una caminada popular, exhibicions de ball, havaneres amb rom cremat, música en directe i diverses activitats al Centre de l'Aigua de Can Font i al Museu de l'Aigua i el Tèxtil.
Una de les novetats d'enguany serà l'Espai TikTok, una iniciativa oberta a tothom que vol apropar la festa al públic jove i fomentar noves formes de participació. Totes les persones que ho desitgin podran compartir la seva experiència a les xarxes socials, i es podran convertir en ambaixadors del barri L'entitat vol agrair la col·laboració de totes les persones voluntàries, entitats i empreses
que fan possible aquesta celebració, i convida els manresans i manresanes a gaudir d'uns dies de festa i convivència.
Activitats destacades:
• Cinema a la fresca amb la projecció de Jurassic World.
• Tast de Vins DO Pla de Bages.
• Caminada popular pel Poal i voltants.
• Espectacles i festa infantil.
• Bingo Music Show.
• Havaneres amb rom cremat.
• Concert final amb Los Guateques.
• Concert de la Coral La Pau.
• Espai TikTok
El barri de la Carretera de Santpedor, de Manresa, fa un agraïment al comerç i l’hostaleria amb motiu de les Festes de Sant Pere
L’associació de veïns del barri vol expressar el seu agraïment al comerç i a l’hostaleria del barri per la bona resposta obtinguda a la crida per col·laborar en el bingo musical que se celebrarà aquest divendres.
Segons afirmen, les peticions que s’han fet a través de l’associació han tingut una acollida excel·lent, superant les expectatives de l’entitat. Els establiments participants han contribuït amb diversos obsequis que es destinaran a aquesta activitat festiva.
Des de la junta de l’associació es valora molt positivament aquesta resposta i ja s’estan estudiant noves iniciatives de cara a les properes edicions. Des de l’entitat destaquen la implicació, la vitalitat, les ganes de participar dels veïns i veïnes i el paper actiu que el comerç i l’hostaleria poden tenir en la dinamització del dia a dia.
La Junta de l’entitat, vol fer arribar un agraïment a tots els establiments que han respost a la iniciativa i han contribuït, una vegada més, a reforçar els vincles entre el teixit comercial i la vida social del barri.
Llista de col·laboradors
• Alba Cendra
• Bacardit i Javaloyes
• Bricoelèctric
• Calçats Cabanes
• Can Font/Museu de l’aigua i el tèxtil
• Carme Fusté Saló de Bellesa
• Centre Veterinari Petjades
• Condis by Roges
• Electrodomèstics Bases
• Eli Oro
• Farmàcia La Parada
• Farmàcia Oltra
• Forn de Cabrianes
• Fruiteria Anna
• Kronos Salut
• La Llaminadura
• Llibreria Les Bases
• Mònica Haro
• Ofimat
• Perruqueria Rich's
• Pizzico
• Pizzeria Nando
• Q-net
• Rebost de Can Serra
• Rostisseria La Cresta
• SAT Berral
• Som Naturals
• Tesa Moda
• Toc a Pèls
• Vins Alsina
• Visual Òptica
• Yoga One
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