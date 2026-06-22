Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAlerta per calorRescats al PedraforcaMundialet InterculturalConcurs de relatsTres menors mortsShalana
instagramlinkedin

El barri de la Carretera de Santpedor, de Manresa, fa un agraïment al comerç i l’hostaleria amb motiu de les Festes de Sant Pere

Hi haurà cinema a la fresca, tast de vins, espectacles infantils, caminada popular, exhibicions de ball, havaneres amb rom cremat i música en directe

L'expresident Carles Boix i el president Sebastià Suet

L'expresident Carles Boix i el president Sebastià Suet / Arxiu particular

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

L'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor convida tots els veïns i veïnes de Manresa a participar en una nova edició de les Festes de Sant Pere, que se celebraran del 25 al 29 de juny amb un ampli programa d'activitats pensat per a totes les edats.

Durant cinc dies, el barri es convertirà en un punt de trobada on la cultura popular, la música, l'esport i les activitats familiars seran els protagonistes. La programació inclou propostes tan diverses com el cinema a la fresca, el Tast de Vins DO Pla de Bages, espectacles infantils, una caminada popular, exhibicions de ball, havaneres amb rom cremat, música en directe i diverses activitats al Centre de l'Aigua de Can Font i al Museu de l'Aigua i el Tèxtil.

Una de les novetats d'enguany serà l'Espai TikTok, una iniciativa oberta a tothom que vol apropar la festa al públic jove i fomentar noves formes de participació. Totes les persones que ho desitgin podran compartir la seva experiència a les xarxes socials, i es podran convertir en ambaixadors del barri L'entitat vol agrair la col·laboració de totes les persones voluntàries, entitats i empreses

que fan possible aquesta celebració, i convida els manresans i manresanes a gaudir d'uns dies de festa i convivència.

Activitats destacades:

• Cinema a la fresca amb la projecció de Jurassic World.

• Tast de Vins DO Pla de Bages.

• Caminada popular pel Poal i voltants.

• Espectacles i festa infantil.

• Bingo Music Show.

• Havaneres amb rom cremat.

• Concert final amb Los Guateques.

• Concert de la Coral La Pau.

• Espai TikTok

El barri de la Carretera de Santpedor, de Manresa, fa un agraïment al comerç i l’hostaleria amb motiu de les Festes de Sant Pere

L’associació de veïns del barri vol expressar el seu agraïment al comerç i a l’hostaleria del barri per la bona resposta obtinguda a la crida per col·laborar en el bingo musical que se celebrarà aquest divendres.

Segons afirmen, les peticions que s’han fet a través de l’associació han tingut una acollida excel·lent, superant les expectatives de l’entitat. Els establiments participants han contribuït amb diversos obsequis que es destinaran a aquesta activitat festiva.

Des de la junta de l’associació es valora molt positivament aquesta resposta i ja s’estan estudiant noves iniciatives de cara a les properes edicions. Des de l’entitat destaquen la implicació, la vitalitat, les ganes de participar dels veïns i veïnes i el paper actiu que el comerç i l’hostaleria poden tenir en la dinamització del dia a dia.

La Junta de l’entitat, vol fer arribar un agraïment a tots els establiments que han respost a la iniciativa i han contribuït, una vegada més, a reforçar els vincles entre el teixit comercial i la vida social del barri.

Llista de col·laboradors

• Alba Cendra

• Bacardit i Javaloyes

• Bricoelèctric

• Calçats Cabanes

• Can Font/Museu de l’aigua i el tèxtil

• Carme Fusté Saló de Bellesa

• Centre Veterinari Petjades

• Condis by Roges

• Electrodomèstics Bases

• Eli Oro

• Farmàcia La Parada

• Farmàcia Oltra

• Forn de Cabrianes

• Fruiteria Anna

• Kronos Salut

• La Llaminadura

• Llibreria Les Bases

• Mònica Haro

• Ofimat

• Perruqueria Rich's

• Pizzico

• Pizzeria Nando

• Q-net

• Rebost de Can Serra

• Rostisseria La Cresta

• SAT Berral

• Som Naturals

• Tesa Moda

• Toc a Pèls

• Vins Alsina

• Visual Òptica

Notícies relacionades

• Yoga One

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marc Ortega, portaveu del PSC a Berga: «Se m'ha apropat gent que em diu que és indepe, però si em presento em votarà»
  2. Els quatre llocs desconeguts de Catalunya ideals per visitar a l’estiu: perfectes per combatre la calor
  3. L’expedició bagenca que va tocar el sostre de l’alpinisme
  4. L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
  5. Així funciona l'estafa del «fals gestor bancari» per la qual han detingut un jove de 19 anys després d'estafar 30.000 euros a un client
  6. Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
  7. Cementiri d'Olius, el racó modernista que connecta el Solsonès amb Gaudí i la Sagrada Família
  8. Necrològiques 21 de juny del 2026

El barri de la Carretera de Santpedor, de Manresa, fa un agraïment al comerç i l’hostaleria amb motiu de les Festes de Sant Pere

El barri de la Carretera de Santpedor, de Manresa, fa un agraïment al comerç i l’hostaleria amb motiu de les Festes de Sant Pere

El Tribunal Suprem condemna l'exministre Ábalos a 24 anys de presó i Koldo García a 19 pel cas de les mascaretes

Les fogueres i la pirotècnia han causat una quarta part dels incendis de la regió centre aquest any

Les fogueres i la pirotècnia han causat una quarta part dels incendis de la regió centre aquest any

Illa reconeix el «balanç positiu» de Convergència i de l’obra de Pujol: «Catalunya li deu molt»

Illa reconeix el «balanç positiu» de Convergència i de l’obra de Pujol: «Catalunya li deu molt»

El Govern convoca les ajudes per la mobilitat dels estudiants del Pirineu

El Govern convoca les ajudes per la mobilitat dels estudiants del Pirineu

Manresa talla al trànsit la plaça Major, el carrer Sant Andreu i la plaça Hospital per la revetlla de Sant Joan

Manresa talla al trànsit la plaça Major, el carrer Sant Andreu i la plaça Hospital per la revetlla de Sant Joan

Detenen un home i una dona a Igualada per sostreure una targeta de crèdit i fer-ne extraccions fraudulentes

Detenen un home i una dona a Igualada per sostreure una targeta de crèdit i fer-ne extraccions fraudulentes

Un centenar de persones ateses per l’onada de calor a Catalunya

Un centenar de persones ateses per l’onada de calor a Catalunya
Tracking Pixel Contents