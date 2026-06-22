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Un bus urbà de Manresa sense aire condicionat en plena onada de calor

Usuaris es queixen de les altes temperatures a un vehicle de la línia 8

La incidència ha quedat resolta a 1/4 de 12 h del matí

Imatge d'arxiu d'un bus urbà de Manresa

Imatge d'arxiu d'un bus urbà de Manresa / Arxiu/Gemma Camps

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Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Usuaris de la línia 8 del bus urbà de Manresa s'han queixat per haver de viatjar amb un vehicle sense aire condicionat en un moment de temperatures extremadament altes.

L'aire condicionat de l'autobús s'ha espatllat provocant les consegüents molèsties als passatgers fins que s'ha pogut resoldre la incidència. La situació ha generat protestes dels viatgers que han tingut com a diana el conductor de l'autobús.

Requerit per aquest diari, l'Ajuntament ha explicat que hi ha hagut una incidència amb la posada en funcionament de l’aire condicionat d’aquest vehicle, "que s’ha detectat i resolt". Des de les 11.15 h l'aire condicionat del vehicle funciona amb normalitat, així com els de "tota la resta de vehicles de la flota", ha assegurat.

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Perill per calor

Davant la situació meteorològica de perill per calor emesa pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i el manteniment de la fase d’ALERTA del pla PROCICAT per part del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), l'Ajuntament de Manresa ha advertit que l'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dimecres, 24 de juny. Per a la jornada d’avui, dilluns 22 de juny, la comarca del Bages es troba sota un avís de calor molt intensa amb un grau de perill màxim de 4/6, afectant de manera especialment extensa la franja de la tarda (de 12 h a 18 h). Per a demà, dimarts 23 de juny, el perill diürn disminuirà a un grau de 2/6 (perill moderat), tot i que la calor nocturna serà intensa amb un grau de perill d’1/6 a la comarca.

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