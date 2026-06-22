Una empresa immobiliària denuncia els atacs de la PAHC Bages
Diuen que ells no són Solvia sinó una empresa local i particular
Els responsables d'una empresa immobiliària de Manresa han denunciat que estan rebent constants atacs de la PAHC Bages contra la seva façana. L'establiment, ubicat al carrer Pompeu Fabra, cantonada amb Cardenal Lluch de Manresa, veuen com els seus aparadors i murs constantment són pintats o empaperats amb cartells contra el desnonament del Bloc 8 de Manresa.
La PAHC Bages està tirant endavant una intensa campanya contra el desnonament d'aquest Bloc, i entre les empreses acusades per l'entitat hi ha Solvia. Des de ZBL Immobles asseguren que "de res ha servit explicar que nosaltres no som Solvia sinó una empresa local i particular que ven actius bancaris, que, per cert, beneficien en mes de 80% a particulars que busquen el seu primer habitatge i solament la resta a inversors o empreses", segons han expressat en un comunicat.
L'empresa immobiliària assegura que han posat denúncies davant els Mossos per vandalisme, agressions i atacs continuats cap a la nostra immobiliària, i qualifiquen la PAHC Bages d'"associació delinqüencial, protegida i subvencionada per l'Ajuntament de Manresa".
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