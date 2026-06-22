Jaume Giménez és escollit nou coordinador de l'ANC a Manresa
Completen el nou secretariat local Ramon Serra com a secretari i Josep Camps com a tresorer
L’assemblea territorial de Manresa de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va celebrar recentment l’assemblea general ordinària, on es van aprovar els comptes i l’informe de gestió, i van ser elegits els nous càrrecs del secretariat local: Jaume Giménez com a coordinador, Ramon Serra com a secretari i Josep Camps com a tresorer.
Tots tres formen part del secretariat territorial, del qual també són membres diversos vocals. Fins ara, el coordinador era Josep Maria Pintó.
La durada del mandat dels càrrecs és de tres anys i podran ser reelegits per un altre període d’igual durada.
Jaume Giménez Palau, el nou coordinador, està jubilat i és soci de l'ANC des del 2014. Ha estat secretari nacional del 2024 al 2025.
Sobre l'ANC
L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) es presenta com una organització de la societat civil independent dels partits polítics i de les administracions públiques. Treballa de manera voluntària per un objectiu comú: assolir la independència de Catalunya de forma pacífica, democràtica i cívica.
L’ANC té com a finalitat contribuir a la construcció d’una República Catalana basada en els valors de la democràcia, la llibertat i la justícia social.
L’entitat és econòmicament i políticament independent. Es finança exclusivament a través de les quotes dels socis, les donacions privades i els ingressos generats per la seva activitat i el marxandatge, com les samarretes de la Diada de l’11 de Setembre. L’ANC no rep subvencions públiques ni està vinculada a cap partit polític.
L’organització s’estructura a través d’un secretariat nacional, format per secretàries i secretaris elegits per sufragi universal, que coordina i dona suport a les assemblees territorials, sectorials i exteriors.
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