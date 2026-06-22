L’Ajuntament de Manresa demana "prudència" a la ciutadania davant l’onada de calor intensa
El Bages es troba sota un avís de perill màxim de 4/6 que afectarà de manera especialment extensa la franja de la tarda (de 12 h a 18 h)
Regió7
Davant la situació meteorològica de perill per calor emesa pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i el manteniment de la fase d’ALERTA del pla PROCICAT per part del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), l'Ajuntament de Manresa demana prudència a la ciutadania.
Segons les darreres dades oficials, l'episodi correspon a una onada de calor que s'allargarà com a mínim fins dimecres, 24 de juny. Per a la jornada d’avui, dilluns 22 de juny, la comarca del Bages es troba sota un avís de calor molt intensa amb un grau de perill màxim de 4/6, afectant de manera especialment extensa la franja de la tarda (de 12 h a 18 h). Per a demà, dimarts 23 de juny, el perill diürn disminuirà a un grau de 2/6 (perill moderat), tot i que la calor nocturna serà intensa amb un grau de perill d’1/6 a la comarca.
Per garantir espais frescos a la ciutadania que no disposi de sistemes de climatització a casa, l’Ajuntament afirma que posa a disposició la xarxa municipal de refugis climàtics. Aquests espais estaran operatius en els seus horaris habituals.
Recomana desplaçar-se a les zones d'ombra
L’Ajuntament recomana també desplaçar-se a les zones ombrejades amb vegetació densa i fonts d'aigua com els parcs de l'Agulla, Puigterrà, Cardener, Sant Ignasi i Can Font.
Es fa una crida a la "responsabilitat col·lectiva" de cara a la revetlla. La combinació de temperatures properes als 40 graus, la baixa humitat de l'interior i l'estat de la vegetació disparen el risc d'incendi al municipi.
Es recorda que està prohibit llançar petards o fer fogueres a menys de 400 metres de zones forestals i es demana minimitzar l'ús de pirotècnia en entorns urbans propers a zones verdes.
Especial vigilància als col·lectius vulnerables
L'Ajuntament demana extremar la vigilància i el seguiment dels grups considerats de major risc:
- Persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos.
- Persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat.
- Persones que hagin de romandre o fer activitat física (o laboral) a l'aire lliure en les hores centrals del dia.
- Persones que pateixen malalties cròniques.
Per consultar els consells bàsics de salut per a la ciutadania podeu clicar aquí.
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