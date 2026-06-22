Manresa té a punt set revetlles i l'encesa de tres fogueres per celebrar Sant Joan
Al costat de la tradicional revetlla infantil sense petards, hi ha festes organitzades per entitats veïnals, associacions i també d'iniciativa privada, com la que acull el parc de la Seu
La celebració de la revetlla de Sant Joan a Manresa tindrà de nou aquest any una variada representació per triar i remenar. La majoria són les organitzades per diferents entitats veïnals de la ciutat i l'Ajuntament, en el cas de la que acollirà la plaça Major sense petards i adreçada al públic familiar, però també n'hi ha d'iniciativa privada. Pel que fa a les fogueres, se n'encendran tres.
De les 4 de la tarda a 2/4 de 2 de la matinada es farà una revetlla al jardí del bar Globus organitzada pels nous responsables del local de restauració del barri de Valldaura.
De les 5 de la tarda fins a la mitjanit, l'Associació de Veïns de Vic-Remei n'ha organitzat una a la plaça de l'Hospital.
El Sielu torna a muntar la revetlla amb música al parc de la Seu, on començarà a les 6 de la tarda fins a les 4 de la matinada.
Per a qui vulgui fer durar la festa fins a la matinada també hi ha revetlla que acollirà la plaça Gispert, organitzada per l'Associació Cultural Batzac, de la qual ja va informar aquest diari.
Com és tradició, pensant en els més petits, hi haurà la revetlla infantil sense petards a la plaça Major, que organitza l’Ajuntament amb la col·laboració d’Imagina’t i de l’ADF Pla de Bages. A 2/4 de 8 del vespre el Picapoll presentarà el grup d'animació Jaume Ibars i Els Trastos Band. Després de l’arribada de la Flama del Canigó i quan comenci a fer-se fosc, s’encendrà la tradicional foguera de Sant Joan al centre de la plaça. La novetat d’aquesta edició és que l’encesa la faran entitats de la ciutat, enguany a càrrec de les entitats sardanistes i dansaires Grup Sardanista Dintre el Bosc, Casal Cultural Dansaires Manresans, Manresa Dansa i l’Agrupació Cultural del Bages.
De les 8 del vespre a la mitjanit també hi haurà revetlla a la plaça Catalunya organitzada per l'Associació de Veïns de la Barriada Saldes- Plaça Catalunya, i de 2/4 de 10 a 2/4 de 12 de la nit la revetlla de Cal Gravat organitzada per l'Associació de Veïns Cal Gravat-Bufalvent.
A banda de la foguera de la revetlla infantil sense petards se n'encendran a Cal Gravat i a la plaça Gispert.
Com és tradició, Manresa rebrà a la tarda la Flama del Canigó en un acte coordinat per Òmnium Bages-Moianès.
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