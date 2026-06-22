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Manresa té a punt set revetlles i l'encesa de tres fogueres per celebrar Sant Joan

Al costat de la tradicional revetlla infantil sense petards, hi ha festes organitzades per entitats veïnals, associacions i també d'iniciativa privada, com la que acull el parc de la Seu

Ambient a la revetlla de Sant Joan celebrada al parc de la Seu, l'any passat

Ambient a la revetlla de Sant Joan celebrada al parc de la Seu, l'any passat / Arxiu particular

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Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

La celebració de la revetlla de Sant Joan a Manresa tindrà de nou aquest any una variada representació per triar i remenar. La majoria són les organitzades per diferents entitats veïnals de la ciutat i l'Ajuntament, en el cas de la que acollirà la plaça Major sense petards i adreçada al públic familiar, però també n'hi ha d'iniciativa privada. Pel que fa a les fogueres, se n'encendran tres.

De les 4 de la tarda a 2/4 de 2 de la matinada es farà una revetlla al jardí del bar Globus organitzada pels nous responsables del local de restauració del barri de Valldaura.

De les 5 de la tarda fins a la mitjanit, l'Associació de Veïns de Vic-Remei n'ha organitzat una a la plaça de l'Hospital.

El Sielu torna a muntar la revetlla amb música al parc de la Seu, on començarà a les 6 de la tarda fins a les 4 de la matinada.

Per a qui vulgui fer durar la festa fins a la matinada també hi ha revetlla que acollirà la plaça Gispert, organitzada per l'Associació Cultural Batzac, de la qual ja va informar aquest diari.

El Picapoll tornarà a ser l'encarregat de presentar la formació que animarà la revetlla infantil sense petards

El Picapoll tornarà a ser l'encarregat de presentar la formació que animarà la revetlla infantil sense petards / Arxiu/Jordi Biel

Com és tradició, pensant en els més petits, hi haurà la revetlla infantil sense petards a la plaça Major, que organitza l’Ajuntament amb la col·laboració d’Imagina’t i de l’ADF Pla de Bages. A 2/4 de 8 del vespre el Picapoll presentarà el grup d'animació Jaume Ibars i Els Trastos Band. Després de l’arribada de la Flama del Canigó i quan comenci a fer-se fosc, s’encendrà la tradicional foguera de Sant Joan al centre de la plaça. La novetat d’aquesta edició és que l’encesa la faran entitats de la ciutat, enguany a càrrec de les entitats sardanistes i dansaires Grup Sardanista Dintre el Bosc, Casal Cultural Dansaires Manresans, Manresa Dansa i l’Agrupació Cultural del Bages.

De les 8 del vespre a la mitjanit també hi haurà revetlla a la plaça Catalunya organitzada per l'Associació de Veïns de la Barriada Saldes- Plaça Catalunya, i de 2/4 de 10 a 2/4 de 12 de la nit la revetlla de Cal Gravat organitzada per l'Associació de Veïns Cal Gravat-Bufalvent.

A banda de la foguera de la revetlla infantil sense petards se n'encendran a Cal Gravat i a la plaça Gispert.

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Com és tradició, Manresa rebrà a la tarda la Flama del Canigó en un acte coordinat per Òmnium Bages-Moianès.

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