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Manresa talla al trànsit la plaça Major, el carrer Sant Andreu i la plaça Hospital per la revetlla de Sant Joan

Les restriccions de trànsit s'aplicaran per permetre la celebració del solstici d'estiu

Imatge d'arxiu de la foguera a la plaça Major

Imatge d'arxiu de la foguera a la plaça Major / AJM

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Regió7

Manresa

Aquest dimarts, 23 de juny, a causa de la celebració de la revetlla de Sant Joan infantil sense petards, a la plaça Major de Manresa, de les 15 a les 22 h es tallarà el trànsit de vehicles de la plaça Major a l'altura del carrer Sobrerroca amb passatge Amics.

D´altra banda, a partir de la 5 de la tarda, es tallarà el trànsit al carrer Sant Andreu, de Manresa, al tram entre la plaça Hospital i la plaça dels Drets. A partir de les 21.30 h es tallarà el trànsit de vehicles a la plaça Hospital. L'accés i sortida del carrer Remei de Dalt (que dona accés a l'Hospital, al centre de dia i al CAP) es farà des de la plaça del Remei.

Les mesures es prenen per la celebració de la "Revetlla de Sant Joan dels veïns de la Plaça Hospital". Per tal de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de l'esdeveniment, s'han previst les següents afectacions al trànsit:

Notícies relacionades

  • A partir de les 17:00 h, es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Sant Andreu, en el tram comprès entre la plaça Hospital i la plaça dels Drets. Aquest tall no afectarà el trànsit de vehicles del carrer Hospital cap a la plaça Hospital ni a l'accés del carrer Remei de Dalt.
  • A partir de les 21:30 h, es restringirà el trànsit de vehicles a la plaça Hospital. Els vehicles que circulin pel carrer Hospital provinents de la plaça Cots seran desviats pel carrer Sant Salvador en direcció al carrer Puigterrà de Dalt.

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