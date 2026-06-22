Manresa tindrà a punt a final d'any el nou centre per atendre menors que han patit violència sexual
Generalitat i Ajuntament han dut a terme aquest dilluns una visita d'obres a l'equipament, que s'està aixecant a la carretera del Pont de Vilomara, disposarà de 430 m2 i serà el segon de Catalunya que es renova
Des del 2024, pel servei actual situat a la carretera de Vic, que atén les comarques de la Catalunya central, hi han passat 435 infants i adolescents de 0 a 17 anys
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L'arquitectura vol ser una aliada dels menors que pateixen violència sexual en el sentit d'oferir-los un espai d'atenció on se sentin segurs i que sigui el màxim d'acollidor i agradable. Amb aquesta filosofia, a Catalunya s'estan fent nous alguns dels catorze Barnahus que ja hi funcionen. En suec, Barnahus vol dir casa dels nens. És el cas de Manresa, on ja en funciona un des del 2024 que ha atès des d'aleshores 435 infants. L'actual es troba a la carretera de Vic. A final d'any es traslladarà a un nou equipament en construcció des del gener. Situat entre les dues rotondes que hi ha la carretera del Pont de Vilomara, la Generalitat i l'Ajuntament, que va cedir el solar on s'aixeca, han compartit aquest dilluns al matí una visita d'obres amb la participació de Raúl Moreno, secretari general del Departament de Drets Socials i Inclusió; l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i les regidores Mariona Homs i Isabel Sánchez.
Després de Tarragona, on es va posar en marxa la primera Barnahus com a experiència pilot el 2020, Manresa serà la següent ciutat a tenir un edifici nou dissenyat expressament per oferir el servei d’atenció als infants víctimes de violència sexual. El projecte arquitectònic és obra de Vivas Arquitectos Barcelona SLP i les executa l’empresa Voracys SL.
La unitat integrada d'atenció a infants i adolescents víctimes de violència sexual (Barnahus) és un projecte pioner, tant a Catalunya com al sud d'Europa, que ha desenvolupat un equip pluridisciplinari format en l'atenció a nens, nenes i adolescents de 0 a 17 anys que han patit violència sexual. És un projecte del Govern de la Generalitat que implica diverses conselleries. El principal impulsor n’és el Departament de Drets Socials i Inclusió -mitjançant la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescèncian, en coordinació amb Salut, Educació i Formació Professional, Interior i Seguretat Pública, Justícia i Qualitat Democràtica i Igualtat i Feminisme, a més de la Fiscalia i la judicatura.
Moreno ha explicat que, a Manresa, d'ençà que es va crear el servei, el 2024, ha atès 435 infants i adolescents víctimes de violència sexual i ha lamentat que "al conjunt del territori els números són esgarrifosament alts". Ha destacat del nou edifici que "des del punt arquitectònic serà molt interessant". Ha anunciat que "el mes de novembre ha d'estar en marxa" i que la inversió ha estat d'1.324.524,35 euros (més IVA) dels fons Next Generation. L'equip professional està format per una coordinadora, dues treballadores socials, dues psicòlogues i personal administratiu que pertanyen a la Fundació Residència Assistida Manresa. A més a més, per part del Departament de Drets Socials i Inclusió, hi ha dues tècniques de l’Estratègia Barnahus, que són les encarregades de rebre les notificacions de violència sexual i la derivació al servei i que són la porta d’entrada dels casos. També s’hi desplaça personal de l’equip tècnic penal, metge forense, professionals d’atenció a la víctima del Departament de Justícia; així com pediatres, psicòloga del Departament de Salut, entre d’altres.
Atén les comarques del Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona, el Lluçanès i el Solsonès.
L'alcalde Aloy ha remarcat l'obligació que té l'administració pública "d'oferir els millors serveis públics a tota la ciutadania, especialment als col·lectius més vulnerables". Ha destacat que "aquest equipament serà un espai extraordinari per poder treballar en les millors condicions". Ha recordat que la parcel·la es va cedir ja fa vuit anys a la Generalitat i ha celebrat que es faci una construcció el màxim de sostenible, "treballant amb fusta i materials reutilitzables i sostenibles".
430 m2 amb jardí i aparcament
La parcel·la on es troba el futur equipament disposa d'uns 2.500 m2. L'Ajuntament en va cedir la meitat per fer el Barnahus, que tindrà uns 430 m2 que inclouen un espai enjardinat i aparcament. L'altra meitat del solar es manté com a espai d'esbarjo per a gossos. El centre aglutina el tractament mèdic, psicològic i qualsevol tema relacionat amb la policia i els jutjats, de manera que "siguin els agents externs els que vagin a la víctima". Estarà dotat amb sales d'espera separades i equipades amb mobles, joguines, revistes, llibres, etc, adients a l'edat i a les necessitats dels infants i adolescents. També tindrà una cuina office, on es fan les acollides per fugir del tradicional despatx fred i impersonal; dos banys, dues sales d’espera, tres sales de tractament, una sala d’atenció grupal, una sala de gravació, una sala de prova preconstituïda que també fa de sala reunions, una sala de revisió mèdica (inclou bany), un espai de treball comú i un despatx.
La fusta del sostre i el terra, i el formigó són els dos principals materials de l'equipament, que té l'estructura el màxim semblant a una casa. Hi destaca el jardí al voltant de l'edifici, amb diferents sortides que hi van a parar per garantir la sensació d'un espai obert. A l'hora de projectar-lo s'ha tingut molt en compte la importància de preservar la intimitat dels atesos. Per exemple, les finestres estan més amunt del normal amb aquest objectiu.
Han explicat tot plegat Jan Fernández, director d'obra, i Pilar Aranda, cap de servei de la coordinació de l'estratègica Barnahus, que també han dirigit la visita guiada per l'esquelet de l'edifici, que ja permet veure la distribució dels espais. El Barnahus té dues entrades diferenciades a banda i banda, una de les quals més privada pel carrer de Joan Fuster. Al mig s'arriba a jardí que envoltarà l'edifici, juntament amb una tanca perimetral per garantir-ne la privacitat. Totes les sales són multifuncionals i hi ha un espai de jocs.
L'espai de la declaració
Una de les parades que ha suscitat més interès és la sala on es prendrà la declaració de l'infant per evitar que hagi d'anar al jutjat. Al costat, hi ha una altra sala de visualització per seguir la declaració, de manera que els tècnics puguin fer alguna petició al jutge mentre es fa la declaració. En aquesta sala també es fa una reunió a la setmana de tots els professionals implicats en el servei.
Al costat del de la capital del Bages, també s'estan fent nous els Barnahus de Granollers, la Seu, Mataró, Terrassa i Tortosa, i també es farà nou el de Lleida, que encara ha de començar. El punt de partida ha estat el que es va fer primer a Tarragona. Hi ha tretze cases i catorze serveis perquè el de Barcelona és doble.
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