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Per primer cop les piscines municipals de Manresa obren els diumenges i festius a la tarda

A 2/4 de 8 de la tarda els banyistes hauran de sortir de l’aigua i la instal·lació tancarà mitja hora més tard

Imatge de la piscina municipal exterior

Imatge de la piscina municipal exterior / Arxiu/Mireia Arso

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Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Aigües de Manresa ha informat que les Piscines Municipals de Manresa, d’acord amb l’Ajuntament, actuaran com a refugi climàtic aquest estiu "per contribuir a fer front als episodis de calor intensa".

Això vol dir que s'obriran "excepcionalment tots els diumenges i festius de 15.00 a 20.00 h", perquè els usuaris puguin gaudir d’un espai segur i confortable on refrescar-se.

Durant aquest horari estaran obertes la piscina exterior, les piscines interiors i els vestidors 4, 5, 6 i 7.

Espais tancats

Cal tenir en compte que romandran tancats l’espai fitness, els vestidors d’abonats, l’espai wellness i els vestidors 1, 2 i 3 de l’àrea de piscina. Tampoc es faran activitats dirigides.

L’accés per a les persones abonades està inclòs en l’abonament. Les persones no abonades podran adquirir entrada a recepció.

A les 19.30 h caldrà sortir de l’aigua ja que la instal·lació tancarà a les 20.00 h.

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També s’informa que els diumenges i festius a la tarda només es farà venda d’entrades, altes d’Estiu Pass i altes de nous abonats. Les inscripcions, quotes i la resta de tràmits administratius es continuaran gestionant dins l’horari habitual d’obertura.

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