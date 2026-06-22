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El servei municipal de lloguer de bicis Baik de Manresa ja té 67 subscriptors de llarga durada

Actualment, hi ha 36 persones que han agafat el pla anual, 18 el trimestral i 13 el mensual, i hi ha quatre reserves més que han de recollir el vehicle aquests dies

Estrenat el febrer passat, disposa de 200 bicicletes elèctriques, 160 destinades a la modalitat de llarga durada

Una usuària de Baik provant el vehicle davant del local de lloguer i taller del servei que hi ha a la plaça Bages

Una usuària de Baik provant el vehicle davant del local de lloguer i taller del servei que hi ha a la plaça Bages / Arxiu/Oscar Bayona

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Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

El nou servei municipal de lloguer de bicicletes elèctriques Baik de Manresa, que va començar a funcionar el passat 6 de febrer, té actualment 67 subscripcions actives pel que fa al lloguer de llarga durada. A banda d'aquestes 67 subscripcions, n'hi ha quatre més de reservades per recollir els pròxims dies, ha informat l'Ajuntament, demanat per aquest diari.

En una orografia marcada per les pujades i baixades, l'aposta per la bici elèctrica s'està demostrant com una bona opció. No és estrany, doncs, que els colors que identifiquen la marca Baik cada vegada siguin més habituals pels carrers de la capital del Bages.

De les 67 subscripcions actuals, 36 s'han fet amb el pla anual, 18 amb el trimestral i 13 amb el mensual. Fins ara, s'han fet un total de 5.447 dies de lloguer i 23.626 km amb les bicis, o sigui 4,57t de CO2 estalviades. Com a accessoris, sempre parlant del lloguer de llarga durada (atès que n'hi ha un de curta durada d'un dia, dos dies i una setmana pesat més per al turisme), hi ha 14 cadiretes, dues amb carretó (fins i tot una combina cadireta amb carretó per portar tres nens), un remolc professional i dos vehicles amb alforges.

Curta i llarga durada

En la modalitat de llarga durada, el preu mensual ordinari és de 40 euros. La subscripció trimestral té un cost de 90 euros (30 al mes). En el cas de la subscripció anual, el preu és de 300 euros l’any (25 euros al mes). Pel que fa a la modalitat de curta durada, el lloguer d’un dia té un preu de 25 euros. El lloguer de dos dies consecutius costa 40 euros, i el lloguer setmanal té un preu de 100 euros. En totes les modalitats cal dipositar una fiança de 50 euros.

El servei preveu bonificacions permanents per a col·lectius específics: persones menors de 18 anys, estudiants, persones majors de 60 anys amb ingressos inferiors al Salari Mínim Interprofessional i persones amb una discapacitat igual o superior al 66% amb ingressos inferiors a l’SMI.

La base operativa

Amb la subscripció, els usuaris s'emporten la bicicleta i una armilla reflectant. La subscripció inclou el manteniment integral de la bicicleta, amb un servei de reparació que garanteix la resolució d’incidències en un termini màxim de 48 hores, i una assegurança bàsica que cobreix la major part del valor del vehicle. Durant el procés de subscripció es pot contractar una ampliació de l’assegurança amb cobertures addicionals.

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Cooltra és l’empresa que gestiona el servei municipal. El local que hi ha a la plaça Bages actua com a base operativa del Baik i funciona com a punt d’atenció dels usuaris, taller i magatzem logístic. Baik disposa de 200 bicicletes elèctriques, 160 de les quals es destinen a la modalitat de llarga durada, pensada per a l’ús quotidià de persones que viuen, treballen o estudien a la ciutat. Les subscripcions mensuals, trimestrals i anuals poden arribar fins als dos anys.

Ruta turística guiada amb Baik arribant al santuari de Viladordis

Ruta turística guiada amb Baik arribant al santuari de Viladordis / Arxiu/Mireia Arso

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El servei municipal de lloguer de bicis Baik de Manresa ja té 67 subscriptors de llarga durada
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