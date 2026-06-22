El Taller del Bosc compleix 10 anys promovent valors en el lleure infantil
L’entitat manresana especialitzada en activitats extraescolars treballa per oferir experiències educatives que fomentin el creixement personal i el treball en equip
El Taller del Bosc commemora aquest 2026 deu anys de trajectòria com a entitat especialitzada en activitats extraescolars i en el món del lleure infantil i juvenil. Des de la seva creació, l’entitat ha treballat per oferir experiències educatives, creatives i lúdiques orientades al creixement personal, el treball en equip i la diversió d’infants i joves.
Ricard Caballero, que lidera el projecte juntament amb Sílvia Martí, explica que la iniciativa va néixer amb la idea de crear un espai d’educació en el lleure que promogués el contacte dels nens amb la natura i les arts plàstiques. «Vam començar de manera nòmada oferint aquest servei a les escoles», explica. En veure la bona acollida als centres, va sorgir la necessitat de tenir un espai on desenvolupar aquelles activitats i van inaugurar el local del Taller del Bosc, al carrer Abat Oliba, on ofereixen activitats extraescolars que ajuden a reforçar la capacitat imaginativa i la consciencia ambiental.
Caballero assenyala que a partir dels jocs, les manualitats i altres activitats artesanals es busca fomentar el benestar emocional, l’ús del català com a eina d'inclusió, la perspectiva de gènere i el feminisme. Per exemple, es duen a terme activitats adreçades a infants i a adolescents com ara dibuix i pintura, còmic o bricolatge o costura creativa, entre moltes altres.
Actualment, també ofereixen servei d’extraescolars durant el curs escolar, casals (Nadal, primavera i estiu) en època vacacional i activitats socioeducatives durant tot l'any.
Durant aquests 10 anys, han donat servei a més de 3.000 famílies entre activitats extraescolars que es fan dins l’espai del taller i a les escoles. Pel que fa al servei de casal que ofereixen com a entitat de lleure, durant aquest anys, han atès unes 8.000 famílies entre el seu propi casal i altres casals que gestionen. Les inscripcions per al curs vinent ja estan obertes.
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