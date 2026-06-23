El fiscal demana 40 anys de presó pel presumpte autor del crim masclista del carrer Gaudí de Manresa de l'any 2023
El cas serà jutjat pel tribunal del Jurat a l'Audiència de Barcelona a partir del 7 de juliol
El fiscal demana un total de 40 anys de presó per a l'acusat del crim masclista del carrer Gaudí de Manresa de maig de 2023. Li imputa els delictes d'assassinat, avortament, lesions, detenció il·legal i contra la integritat moral. D'aquesta manera la fiscalia té en compte agressions que s'haurien produït dies abans de la mort de la dona.
Segons l'escrit d'acusacions, l'acusat i la víctima, que tenia 31 anys en el moment dels fets i estava embarassada, vivien en un pis al carrer Gaudí de Manresa des d'octubre de 2022, en una relació que "va estar sempre marcada pel menyspreu que sentia cap a la seva companya pel fet de ser dona", segons descriu el fiscal. A més a més, era "extremadament gelós i controlador, cosa que es traduïa, entre d'altres, en mirar-li sempre el mòbil quan algú li trucava per telèfon, anar-la a buscar-la al seu lloc de treball per evitar que tornés a casa amb altres persones, o, fins i tot, li va prohibir passar les festes de Nadal de 2022 amb la seva família.
El fiscal diu que l'octubre del 2022, l'acusat va tenir la dona tancada a una habitació de casa la seva mare durant dos dies, i que "almenys en dues ocasions, la primera coincidint amb aquest tancament i la segona l'abril de 2023, l'acusat va colpejar la senyora al rostre i a altres parts del cos, causant-li lesions de les quals no consta l'abast, ja que els fets no van ser denunciats i la víctima no va acudir a rebre tractament mèdic".
Però el pitjor va passar la nit del 5 al 6 de maig de 2023, amb la dona embarassada d'entre 16 i 18 setmanes, "estat de gestació conegut per l'acusat", segons el fiscal. L'acusador diu que "amb intenció de posar fi a la vida de la dona i del seu fill", primer li va donar diversos cops al cap, inclòs el rostre, "amb la finalitat que quedés momentàniament commocionada i sense capacitat de reacció ni de defensa eficaç. Tot seguit, la va subjectar fortament pel coll, envoltant-lo amb les mans i pressionant fins a impedir-li la respiració", cosa que va causar-li la mort.
L'acusat roman en presó provisional des del 17 de maig de 2023, el dia posterior a la seva detenció, situació que ha estat prorrogada mitjançant interlocutòria dictada el 3 d'abril de 2025. El fiscal li demana 24 anys de presó per assassinat, i altres penes menors pels delictes d'avortament, dos de lesions, detenció il·legal i contra la integritat moral. El judici es farà pel tribunal del Jurat a l'Audiència de Barcelona, està previst que comenci el 7 de juliol i que s'allargui fins al 23 de setembre.
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