Manresa es troba entre els territoris amb més partícules en suspensió per intrusió de pols africana
La persistència de l’anticicló en els darrers dies també està comportant un augment de l’ozó troposfèric a la Catalunya central
Regió7
Manresa es troba aquests dies entre les poblacions de Catalunya més castigades per la contaminació atmosfèrica provocades per partícules en suspensió de pols africana. De fet, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha activat aquest dimarts un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells elevats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a tot Catalunya, després que la mitjana diària dels nivells de PM10 d’ahir dilluns va ser superior al valor de 50 μg/m³ en vuit estacions de mesurament de la xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, entre elles la de Manresa-Plaça Espanya. Aquest dimarts, fins a les 9 del matí, eren quatre les estacions que superaven aquest llindar, entre les quals hi tornava a haver la de Manresa-Plaça Espanya, i en aquest cas, també la de Martorell-Poliesportiu municipal, juntament amb les de Montcada i Reixac-Pl. Lluís Companys, i Ponts-Ponent
La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats, donat que es preveu que les condicions de dispersió no millorin significativament a causa de l’anticicló, i que es mantindrà la presència de la intrusió de pols africana.
Reduir emissions
L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament. S’activa per reduir les emissions de contaminants, en aquest cas, les partícules que s’emeten per causa de les activitats humanes, i que s’afegeixen a les que hi ha presents a l’atmosfera per motius naturals, força elevades degut a una intrusió de pols africana.
L’avís comporta indicar en els panells lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és important; informar la ciutadania perquè prioritzi l’ús del transport públic envers el vehicle privat; notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos; i recomanar als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents.
En aquesta situació, la Generalitat recomana a la ciutadania prioritzar la mobilitat sostenible i regular la climatització de les llars i establiments.
La Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, farà un seguiment exhaustiu dels nivells i valorarà diàriament si cal mantenir l’avís preventiu, activar un episodi de contaminació per partícules, o bé desactivar l’avís preventiu.
Nivells elevats d’ozó troposfèric
A banda dels nivells moderats de partícules, els darrers dies han anat incrementant els nivells d’ozó troposfèric (O3) i ahir es van produir vuit superacions del llindar d’informació(>180 µg/m3 horari) en estacions corresponents a les zones de qualitat de l’aire Plana de Vic i Comarques de Girona. Avui dimarts està previst que es pugui superar també a la Plana de Vic, Vallès- Baix Llobregat i Catalunya Central.
L'ozó troposfèric és un dels gasos que pot tenir efectes adversos per a la salut humana quan es troba en concentracions superiors a les habituals. No s’emet directament a l’atmosfera, sinó que es forma a partir de reaccions químiques entre altres contaminants, com els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils. Perquè es formi l’ozó cal, a més, una radiació solar intensa durant unes hores, de manera que és ara, en els mesos de més insolació, que és més probable que se’n superin els nivells recomanables.
Mesures i recomanacions
Els nivells de la qualitat de l’aire es poden consultar a temps real a través de l’aplicació gratuïta per a telèfons mòbils AireCat, a l’App Store i a Google Play Store, o a l’entorn web d’informació de les dades de qualitat de l’aire.
Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya s’hi detallen les principals mesures i recomanacions que cal adoptar per reduir l’exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l’aire. S’hi poden trobar, a banda de recomanacions de caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més vulnerables i també a la població en general.
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