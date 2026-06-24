El barri de Sant Pau de Manresa inaugura la biblioteca coincidint amb les festes d'estiu
El programa d'actes començarà aquest divendres amb un taller de skater i sessió de música tecno
La posada de llarg de la biblioteca es farà diumenge, després de la xocolatada i abans del vermut
El passat mes de març el barri de Sant Pau de Manresa va obrir les inscripcions per a la biblioteca veïnal que ha posat en marxa al carrer del Cardener 12-14. Aleshores, es va presentar com un servei educatiu i escolar adreçat a infants de 7 a 12 anys destinat a la fer tasques escolars i activitats complementàries amb el suport d'una monitora. Aquest diumenge, coincidint amb les festes d'estiu del barri, se'n farà la inauguració. Tindrà lloc a 2/4 de 12 del migdia, després de la xocolatada que acollirà la plaça de l'Aurora a les 10 del matí.
El programa d'actes començarà aquest divendres amb un taller de skater de 6 de la tarda a 9 del vespre a la plaça de l'Aurora. A partir de 2/4 d'11 de la nit, al carrer del Llobregat 44, hi haurà sessió de música tecno. Dissabte, a les 7 de la tarda, a l'ermita de Sant Pau, se celebrarà la missa de sant Pau, i, a les 11 de la nit, tornarà la música al carrer del Llobregat, aquesta vegada amb temes dels anys 70, 80 i 90.
Diumenge, a banda de la xocolatada i de la inauguració de la biblioteca, a la 1 del migdia, al mateix lloc que la biblioteca, hi haurà vermut de la tercera edat i entrega de diplomes del taller de memòria. A les 6 de la tarda, al camp de futbol, festa de l'escuma i aigua; a 2/4 de 9 del vespre, sopar a la fresca amb entrepans calents i servei de bar, i a les 10 de la nit, cinema la fresca amb la projecció de la pel·lícula animada Inside Out
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Bombers ajuden a baixar uns excursionistes que havien fet nit a una cova de Montserrat
- La Federació Catalana de Futbol reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
- Síndria o meló? Quina fruita és més sana?
- Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: 'No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat
- Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Rescaten amb helicòpter tres excursionistes que havien anat a pujar el Comabona
- Joan-Enric Vives: 'No m’agrada quan la gent diu que ara tots els seminaristes són d’ultradreta