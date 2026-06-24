"Ho provem amb català?": Sant Andreu Salut impulsa accions per fomentar l’ús del català en l’àmbit assistencial
Una comissió de la llengua, píndoles culturals mensuals, fulls amb vocabulari freqüent i un curs de català per a personal castellanoparlant, són algunes de les accions impulsades per la fundació assistencial de Manresa
La iniciativa s’emmarca en el projecte del Departament de Cultura per garantir el coneixement i l’ús del català en el sistema públic de salut de Catalunya 2024-2026
Regió7/G.C.
La Fundació Sant Andreu Salut de Manresa ha posat en marxa diverses accions per reforçar el coneixement i l’ús del català als seus centres i serveis. La iniciativa s’emmarca en el projecte del Departament de Cultura per garantir el coneixement i l’ús del català en el sistema públic de salut de Catalunya 2024-2026, i ha pres impuls amb la incorporació d’una referent lingüística a la fundació l’octubre de 2025.
Eina de cohesió, proximitat i qualitat
L’objectiu del projecte és promoure el català com a llengua d’ús habitual en l’àmbit assistencial, professional i relacional, entenent-lo com una eina de cohesió, proximitat i qualitat en l’atenció a les persones. En aquest sentit, la Fundació Sant Andreu Salut ha iniciat un treball transversal que implica els diferents equipaments i equips professionals de l’entitat.
Entre les primeres accions desenvolupades hi ha tallers de sensibilització lingüística adreçats a les direccions de l’Hospital Sant Andreu, les residències i els equips tècnics. Aquestes sessions han servit per reflexionar sobre el paper de la llengua en l’atenció a les persones, en la comunicació interna i en la relació quotidiana entre professionals, usuaris i famílies.
També ha organitzat grups en els diferents centres per recollir opinions, necessitats i propostes dels professionals. A partir d’aquest treball participatiu, s’ha avançat en la redacció de la política lingüística de la Fundació Sant Andreu Salut i s’ha creat una comissió de la llengua amb representants de tots els equipaments per fer seguiment del projecte i impulsar noves iniciatives de manera coordinada.
Xapes amb missatge
Una de les accions més visibles ha estat la creació de xapes amb el missatge “Ho provem en català?”, que vol donar visibilitat als professionals compromesos amb la llengua i facilitar que les persones que estan aprenent català puguin trobar més espais per practicar-lo en el seu dia a dia laboral. Les xapes es plantegen com un símbol de compromís i, alhora, com una invitació amable a incorporar el català en les converses quotidianes.
El projecte inclou igualment l’enviament de píndoles culturals mensuals vinculades a dates assenyalades del calendari català. A través d’aquestes comunicacions internes, els professionals poden conèixer millor les tradicions, les festes i la cultura del territori. La primera píndola es va dedicar a Sant Jordi, una de les celebracions més representatives de Catalunya.
A més, s’han elaborat fulls amb vocabulari freqüent adaptat als diferents centres i serveis, amb l’objectiu de facilitar l’ús pràctic del català en situacions habituals de l’àmbit assistencial. També s’ha impulsat un curs de català adreçat al personal castellanoparlant de l’Hospital Sant Andreu, pensat per reforçar la seguretat lingüística dels professionals i afavorir l’ús progressiu de la llengua.
Amb aquest conjunt d’accions, la Fundació Sant Andreu Salut reafirma el seu compromís amb la promoció del català i amb una atenció propera, respectuosa i arrelada al territori. La intenció és continuar desplegant noves iniciatives durant els mesos vinents per seguir fent del català una llengua viva, útil i present als seus centres i serveis.
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