Jordi Gonzàlez, videògraf: «Em poso nerviós en cada casament. No vols que ningú es perdi res del que s’ha viscut»
El filmmaker manresà fundador de Cafeina Studio és especialista en comunicació corporativa audiovisual i cerimònies nupcials
Quan està treballant, una pausa per anar al lavabo és un risc. Si ha de menjar, ho fa vigilant els protagonistes i es mou sempre un pas per davant d'allò està a punt de passar. Videògraf i fotògraf, Jordi Gonzàlez (Manresa, 1998) es dedica a capturar instants irrepetibles amb les seves càmeres i a transformar-los en imatges carregades d’emoció, sensibilitat i impacte visual.
És especialista en vídeo, concretament en contingut audiovisual corporatiu, marca personal i influencers. També domina la fotografia. «No només gravo, faig fotos i edito. Ofereixo solucions a qualsevol necessitat comunicativa que tinguin els clients», apunta.
El repte de fer un casament
Tot i que centra bona part de la seva activitat en la comunicació corporativa a través de la seva pròpia productora audiovisual, Cafeina Studio, també s’ha especialitzat en el sector dels casaments. El 2020, feia un cafè amb el seu amic i fotògraf col·laborador de Regió7 Axel Casas, quan una dona se’ls va acostar. «Ens va preguntar si havíem fet bodes. Ens oferia treballar en una. No n’havíem fet cap professionalment, però haviem de dir que sí. Era un repte», recorda. Va ser la porta d’entrada a un àmbit del qual no s’ha desvinculat.
En les cerimònies nupcials, ha desenvolupat un estil propi basat en la proximitat. «No em limito a documentar; busco la naturalitat, i això només s’aconsegueix sent camaleònic. Fent que la gent s’oblidi de la càmera», afirma. Un dels seus grans secrets és formar part del grup a la seva manera. «Fins i tot ballo amb la càmera a sobre per aconseguir que els convidats se sentin còmodes i siguin ells mateixos», confessa. Però, tot i els moments divertits que hi pot arribar a viure, els casaments també són els esdeveniments que més pateix: «Em poso nerviós en cada casament. Tens molta responsabilitat, no vols que ningú es perdi res del que s’ha viscut», admet.
Els casaments també van representar un punt d’inflexió professional. «Se’m va començar a conèixer com a fotògraf, però jo hi volia treballar com a videògraf», comenta. Amb aquesta idea al cap, el 2023 va fer un rebranding i va impulsar definitivament Cafeina Studio, consolidant la seva aposta per la producció audiovisual. També va remodelar l’espai que fins aleshores utilitzava com a magatzem per convertir-lo en el seu estudi de treball.
Un passat "youtuber"
Des de petit ha perseguit viure de la creació de contingut audiovisual. «Vaig començar a gravar vídeos sobre videojocs als 11; als 15 ja hi sortia a càmera. M’agradava tant que vaig decidir que volia viure d’alguna cosa relacionada», explica. «Jo ja volia viure d’això quan encara no es parlava d’influencers i hi havia quatre youtubers comptats», detalla. Des de llavors, tot el que sap ho ha après de manera autodidàctica i dels professionals amb qui ha treballat.
Amb el temps va descobrir que el que realment l’apassionava no era estar davant de la càmera, sinó tot el procés creatiu que hi ha al darrere. Lluny d’estudiar Comunicació Audiovisual, va fer un CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, vinculat a la seva segona passió, la tecnologia.
Abans de tenir la seva pròpia empresa va passar per feines molt diverses que li van permetre invertir en l’equip que ara té. De redactor en un blog tecnològic a venedor de maquinària forestal, qualsevol opció era bona per pagar-se una càmera, uns micros o unes llums noves. Un esforç que, amb els anys, l’ha portat a convertir la seva passió en la seva professió.
Ara afronta les dificultats de qualsevol autònom jove que intenta obrir-se camí. El seu somni? «Poder llogar un pis amb el meu sou», confessa. No vol convertir Cafeina Studio en una gran productora; només busca «continuar creixent per poder tenir algú més a l’equip i que la gent confiï en mi». Per mantenir viva la flama de la seva passió per l’audiovisual, també participa en diversos projectes personals com el perfil d’entrevistes informals a Instagram L’Espàtula o el programa Punt i Seguit a Ràdio Sant Fruitós. «Són una oportunitat per experimentar i crear sense condicionants i, alhora, mantenir viva la motivació».
Sigui com sigui, per a Jordi Gonzàlez qualsevol excusa és bona per continuar capturant instants amb la seva càmera i convertir-los en records que permetin reviure, una vegada i una altra, la bellesa de l’efímer.
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