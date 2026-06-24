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L’escola FEDAC Manresa celebra deu anys d’intercanvis europeus amb el programa Erasmus+

Des de la primera mobilitat l’any 2016, el centre ha participat en projectes col·laboratius arreu d’Europa

L’escola FEDAC Manresa celebra deu anys d’intercanvis europeus amb el programa Erasmus+

L’escola FEDAC Manresa celebra deu anys d’intercanvis europeus amb el programa Erasmus+ / FEDAC Manresa

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Regió7

Manresa

L’escola FEDAC Manresa celebra deu anys de participació en el programa Erasmus+, una dècada d’aliances internacionals, mobilitats d’alumnat i un ferm compromís amb la internacionalització de l’educació i amb els valors europeus. Des de la primera mobilitat l’any 2016, el centre ha participat en intercanvis i projectes col·laboratius arreu d’Europa, oferint a l’alumnat d’ESO i de Batxillerat l’oportunitat d’aprendre més enllà de les fronteres, ampliar horitzons i créixer com a ciutadans.

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