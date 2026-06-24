L'Ajuntament diu que està fent un esforç «immens» perquè Manresa sigui més verda
Posa com a exemple que s’estan plantant flors en punts que feia dècades que no en tenien, els més de 7.000 arbres nous i la transformació d’escocells
«Estem fent una aposta immensa per l’enverdiment de la ciutat», aquesta va ser la resposta que el regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, va donar al grup municipal de Junts per Manresa que havia plantejat una moció, al darrer ple municipal, per a la millora de les zones verdes.
Huguet va optar per respondre mostrant als altres regidors fotografies sobre punts de la ciutat plens de color. Va ensenyar la pèrgola del parc de Puigterrà, «on feia dècades que no hi havia absolutament res plantat, mentre que ara hi ha rosers que creixeran i l’ompliran de bellesa». També a Puigterrà, va mostrar un accés al parc ple de flors.
Un altre exemple van ser els nous escocells del carrer Guimerà plens d’arbustos o plantes que facin ombra i no permetin que creixin les adventícies, les que creixen ràpidament sense que ningú les hagi plantat.
El jardí de Casa Caritat és un altre punt de la ciutat on feia anys que no s’hi plantava res i estava degradat pels excrements i els gossos que ho removien tot i no podia créixer res. «Ho vam tancar i ara ple d’arbustos que impedeixen que creixi la vegetació que no ens interessa», va explicar Huguet.
Al jardí del Casino també ha calgut tancar els espais amb flors pel mateix motiu i «ara és preciós, ple de roses i moltes altres flors». Va mostrar un escocell a l’avinguda les Bases davant de l’ambulatori «ple de biodiversitat amb plantes amb flors i altres que no». I, per acabar, el parc del Selves i Carner on «no es veu res a terra perquè s’ha segat».
7.500 arbres plantats
En un altre moment del ple, el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, va respondre una moció de Fem sobre l’adaptació de l’espai públic a les altes temperatures assegurant que la forma d’anar transformant la ciutat davant l’emergència climàtica era «un debat fonamental. Manresa necessita ser més verda, més amable i estar millor preparada per a les altes temperatures. Aquest ha estat un dels eixos centrals del govern dels últims anys».
Va explicar que «no hem estat de braços plegats i en els últims 6 anys hem plantat molts arbres, més que ningú, perquè creiem que el verd és la millor solució al confort climàtic davant les altes temperatures». Segons va dir, «més de 3.500 arbres a la trama urbana», als quals caldria sumar «més de 4.000 arbres a l’Anella Verda, que està exercint d’autèntic pulmó». En total, més de 7.500 arbres.
Va afegir que s’havien plantat 168 arbres en patis d’escoles transformant-los «en espais verds i saludables». Es va mostrar convençut que «enverdir és l’única via real per reduir l’efecte illa de calor de forma permanent i substancial. Calen mesures estructurals i sostenibles. Així que seguirem enverdint i plantant arbres».
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