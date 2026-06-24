Les línies del bus urbà de Manresa es reformularan de cara a l’any 2028
L’Ajuntament afirma que ja hi ha una empresa contractada que es troba en fase de diagnosi
Les línies del bus urbà de Manresa es reformularan de cara al 2028. Ho va explicar el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, en el darrer ple ordinari.
El responsable de Mobilitat va afirmar, responent una pregunta de Fem Manresa, que la concessió del servei de bus urbà de la ciutat acabarà el 2028 i, ara, «ens trobem en el marc de tornar a reformular les línies i la millora de la xarxa, i serà en aquest àmbit que s’actuarà. Ja hi ha una empresa contractada que està en la fase de diagnosi. Després hi haurà una fase de propostes i de reformulació».
Garcia va destacar el fet que «any rere any hi ha rècord històric» de passatgers, cosa que demostra, des del punt de vista del govern, que «el sistema funciona». Va afirmar que davant de situacions puntuals se seguirà intervenint mentre no s’aplica la reformulació del servei.
Fem Manresa va exposar al plenari que en els darrers mesos, diverses persones usuàries de la línia L-8 del bus urbà de Manresa havien traslladat queixes pel fet que, especialment en horari de matí, els autobusos sovint circulen complets i no poden recollir més passatgers. Aquesta situació, segons Fem, havia provocat que alguns usuaris hagin hagut de modificar la manera habitual de desplaçar-se davant les dificultats per utilitzar el transport públic amb normalitat.
La diferència entre quedar-se i no quedar-se a terra
Des del grup municipal d’oposició es volia saber quina valoració feia l’equip de govern sobre les incidències i queixes relacionades amb la saturació de la línia L-8 en determinades franges horàries. També, si té previst l’Ajuntament impulsar alguna actuació per millorar el servei de la línia L-8, com ara ampliar la freqüència de pas, reforçar la capacitat dels vehicles, reestructurar les línies urbanes o estudiar alternatives que permetin donar una millor resposta a les necessitats de mobilitat dels barris afectats.
En la seva resposta, Garcia va explicar que era una «molt bona notícia» que la línia L-8 anés plena, perquè això volia dir que «s’utilitza». A l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem no li constava que els darrers mesos hi hagi hagut persones que s’hagin quedat a terra, però «el que hi pot haver és gent que decideix no pujar, perquè veu el bus molt ple i opta per esperar el següent».
Subscriu-te per seguir llegint
- Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: 'No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat
- Síndria o meló? Quina fruita és més sana?
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Necrològiques del 23 de juny del 2026
- Dos nens de 2 i 4 anys moren dins d'un cotxe en plena onada de calor a França
- El fiscal demana 40 anys de presó pel presumpte autor del crim masclista del carrer Gaudí de Manresa de l'any 2023
- Salvador Illa lloa el llegat de CDC i de Pujol en l'acte de donació dels fons documental convergent a l'Arxiu Nacional
- Mor als 93 anys Antoni Valentí, que va ser gerent durant més de 30 anys de l'empresa tèxtil Torras Valentí