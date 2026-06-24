Prop de 200 persones ja s'han inscrit a la Universitat Catalana d'Estiu a Manresa, que comença aquest dijous
El delicat i, en algun cas, impossible equilibri entre la població i els recursos centra l'edició d'enguany, que té com a novetat que per primera vegada és gratuïta, si bé cal fer la inscripció prèvia
És un fet irrebatible que la població viu un creixement constant que posa damunt la taula un seguit de reptes que, en general, no són fàcils d'assolir. El delicat i, en alguns casos, impossible, equilibri entre població i recursos, des del punt de vista de l'economia, de l'energia, del transport, de l'aigua, de la salut i, també, de la democràcia enfront del populisme creixent, són alguns dels temes que posarà a partir d'aquest dijous damunt la taula la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Manresa, on fins aquest dimarts hi havia inscrites prop de 200 persones.
La 8a edició de l'UCE arriba a la capital del Bages amb una novetat important: la gratuïtat, només amb el requisit de fer la inscripció prèvia en aquest enllaç de la pàgina web. Organitzada per la mateixa UCE, l'Ajuntament de Manresa i Gest! l'Associació de Professionals Sènior al Servei del Territori, durant tres jornades reunirà experts del món acadèmic, econòmic, científic i institucional com Salvador Cardús, Mònica Terribas, Joaquim Nadal i Vicenç Villatoro. Enguany, s'ha apostat pel format de taula rodona deixant de banda les ponències -llevat de la lliçó inaugural- amb l'objectiu de fer les sessions més dinàmiques.
L'Informe Fènix
Aquest dijous, després de la inauguració (10 h) a càrrec de l'alcalde Marc Aloy, del vicepresident de Gest!, Manel Villaplana, i del president de la Fundació Universitat Catalana d'Estiu i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, Joandomènec Ros, Albert Carreras, catedràtic d'història i institucions econòmiques a la Universitat Pompeu Fabra i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, farà la lliçó inaugural amb l'enunciat El miracle industrial i econòmic català (10.30 h). Tot seguit, arrencarà la primera taula rodona, El creixement de la població i el model econòmic (11.30 h), que reunirà Xavier Cuadras, professor d'economia a la Universitat Pompeu Fabra i coautor de l'Informe Fènix, i Mariona Riera-Lozano, investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics (Universitat Autònoma de Barcelona). La periodista de Rac-1 Mar Poyato farà el paper de moderadora. L'Informe Fènix, un document coordinat per Xavier Roig i elaborat pels economistes Xavier Cuadras, Modest Guinjoan i Miquel Puig, amb l’assessorament de Jordi Galí, Guillem López-Casasnovas i Jaume Ventura, proposa modificacions estructurals del model econòmic català per fer-lo sostenible i garantir que segueixi sent una font de benestar i prosperitat.
Entre d'altres, constata que, des de l’any 2000, Catalunya ha experimentat una expansió demogràfica excepcional, impulsada per la creació de llocs de treball amb sous molt baixos ocupats gairebé exclusivament per la immigració, fet que ha neutralitzat l’efecte de l’envelliment, però que també ha tingut un efecte negatiu sobre la productivitat. Si ja era inferior a la mitjana europea a inicis d’aquest segle, ha empitjorat amb el temps, ampliant la bretxa amb altres economies comparables del nostre entorn.
La jornada es reprendrà a la tarda amb la taula rodona El risc climàtic com a factor desestabilitzador i la disponibilitat d'aigua (16 h), amb Joaquim Farguell, de l'Institut de Recerca de l'Aigua (Universitat de Barcelona) i Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya. Moderarà Aina Font, directora de Canal Taronja Central.
Les necessitats d'energia i el paper de les energies renovables (17 h) centrarà la següent taula rodona, amb els enginyers industrials Josep Centelles i Josep Maria Serena, i amb Juanjo Martín, d'Eurecat, com a moderador.
El paper del transport
Tancarà les sessions la taula rodona El transport i les comunicacions com a element equilibrador (18 h), un tema especialment escaient i controvertit en un territori, la Catalunya Central en general, i Manresa en particular, on encara hi ha molta feina pendent i moltes reivindicacions per aconseguir. Hi intervindran Joan Amorós, president de Ferrmed, una organització que treballa per millorar el transport ferroviari de mercaderies i la competitivitat industrial a Europa; i Quirino Vila-Masana, enginyer de camins i membre de la Plataforma Ciutadana de Desdoblament de la C-55. L'exdirector de Regió7 Marc Marcè moderarà aquesta taula.
La jornada la tancarà la projecció d'Esperant l'aigua (20 h), un projecte documental dirigit per Miguel Ángel Baixauli que se centra en el territori, el paisatge i la cultura de l'Horta valenciana, especialment en tot el complex sistema de regadius i aiguamolls que li donen vida.
L'UCE es reprendrà divendres amb l'interessant tema L'augment de la població d'edat avançada i el manteniment personal de la salut (9 h), amb Dolors Garcia, cap del servei d'urgències d'Althaia, i Manel Valls, director general de Sant Andreu Salut, amb la periodista Anna vilajosana de moderadora.
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