Restauració del retaule del Sant Esperit de la Seu de Manresa per aturar-ne la degradació
Es fixarà la capa pictòrica i dels daurats que presenten risc de despreniment i s'eliminaran corcs
Regió7
La basílica de la Seu de Manresa està duent a terme una intervenció de conservació del retaule del Sant Esperit destinada a preservar aquesta destacada obra de Pere Serra i a garantir-ne la preservació a llarg termini. L'actuació respon a la necessitat d'aturar diversos processos de degradació detectats en el conjunt, millorant-ne tant l'estabilitat com la seva lectura visual.
Els treballs inclouen la neteja de l'anvers i el revers del retaule, la fixació de la capa pictòrica i dels daurats que presenten risc de despreniment, la desinsectació per eliminar la presència de
xilòfags i l'estucat de les pèrdues puntuals, així com la reintegració cromàtica de les llacunes existents, seguint els criteris actuals de conservació del patrimoni cultural.
Aquestes actuacions permetran estabilitzar l'obra i procurar-ne una millor percepció estètica.
Llum infraroja i ultraviolada
La intervenció, realitzada per tres professionals especialitzades en conservació-restauració de béns culturals, Núria Jutglar, Anna Bedmar i Judit Roquet, compta, a més, amb la supervisió tècnica del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC). Aquesta institució ha prestat els seus serveis per a la documentació de l’estat de conservació del retaule realitzant fotografies amb llum visible, infraroja i ultraviolada; i prenent mostres de la capa pictòrica i de la fusta del suport per dur a terme diverses anàlisis de laboratori.
D'una banda, es realitzarà un estudi estratigràfic que permetrà caracteritzar les diferents capes que conformen l'obra. De l'altra, s'aplicaran tècniques analítiques com la microscòpia electrònica de rastreig (SEM) i l'espectroscòpia infraroja (FTIR), per analitzar la composició química dels materials i identificar les diverses capes superficials presents al retaule, i els diferents pigments i aglutinants.
El projecte compta amb el finançament del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la subvenció per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble, de l'Ajuntament de Manresa, a través de la subvenció per a la preservació i millora dels elements d'interès patrimonial de Manresa, i la mateixa Parròquia de la Seu.
Aquesta col·laboració institucional permet afrontar una intervenció necessària per preservar un dels elements més destacats del patrimoni artístic de la basílica i garantir-ne la conservació per a les generacions futures.
Visita a la restauració
Per tal d'apropar al públic el procés de conservació-restauració del retaule del Sant Esperit, el proper 9 de juliol a les 18 h s'ha programat una visita comentada a càrrec de les restauradores
responsables de la intervenció.
L'activitat oferirà una oportunitat excepcional per conèixer de prop aquesta obra gòtica i descobrir tant les tècniques amb què es construïen i pintaven els retaules medievals com els criteris i procediments actuals de conservació-restauració de la pintura sobre fusta.
Durant la visita s'explicaran les diferents intervencions que ha experimentat el retaule del Sant Esperit al llarg del temps, així com els treballs que s'hi estan duent a terme actualment, els estudis previs realitzats i els resultats obtinguts fins ara. L'accés a la bastida permetrà observar de ben a prop els detalls de l'obra i comprendre millor la complexitat de les intervencions de conservació.
La visita, desaconsellada per a persones amb mobilitat reduïda, serà gratuïta amb places limitades, i caldrà fer la inscripció a través de la plataforma Entràpolis clicant aquí.
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