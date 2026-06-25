Així s'està restaurant una joia gòtica de la basílica de Manresa
Les bastides i l'equip d'expertes confereixen a la Seu durant aquests dies una imatge molt especial
Una activitat constant a les bastides instal·lades i la presència de personal expert en rehabilitació i preservació patrimonial donen aquests dies una imatge singular a la basílica de la Seu de Manresa.
L'objecte de les cures és el retaule gòtic del Sant Esperit, una obra realitzada pel taller del pintor barceloní Pere Serra entre 1393 i 1394 que és una de les grans joies pictòriques de Catalunya.
Es tracta d'un retaule de grans dimensions i de gran riquesa iconogràfica, amb vint-i-dues escenes (sense comptar-hi les trenta-sis figures de sants pintades als sis entrecarrers), i es considera l'obra mestra de l'autor.
Va ser encarregat per la Confraria dels Cuiraters de Manresa, que tenia el Sant Esperit com a patró. Es tracta d'una narració al voltant de la figura del Sant Esperit i la seva intercessió en els principals passatges bíblics. El relat comença amb la Creació del Món i la infantesa i maduresa de Jesús, continua amb la seva Passió fins a l'Ascensió i la Pentecosta —peça central i de trànsit entre els quadres de la vida de Jesús—, i s'acaba amb escenes relatives a la creació de l'Església i l'inici de l'apostolat cristià.
Professionals
La intervenció està sent realitzada per tres professionals especialitzades en conservació-restauració de béns culturals, Núria Jutglar, Anna Bedmar i Judit Roquet, compta, a més, amb la supervisió tècnica del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC).
Pere Serra es va formar com a pintor al taller barceloní de Ramon Destorrents, on va treballar per un període de quatre anys a partir del 1375. Posteriorment, en companyia dels seus germans, Francesc, Jaume i Joan, també pintors, va formar part del taller pictòric familiar. Es té constància documental de la seva producció pictòrica des de l'any 1375 fins al 1405. Des del seu taller va dominar el panorama artístic català i va imposar l'estil italogòtic al llarg de tota la segona meitat del segle xiv, cosa que es fa palesa en els nombrosos retaules que va realitzar per tot el territori de l'antiga Corona d'Aragó.
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