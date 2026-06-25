Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi al MoianèsPetit LucaIgualada RigatNaïm SmailiSíndria o meló?Kase.O
instagramlinkedin

Ensurt per l'incendi d'un contenidor a tocar d'una benzinera a la carretera de Vic de Manresa

El foc ha provocat afectacions temporals en el trànsit de la zona

Un agent, al costat del contenidor incendiat al carrer de la Indústria

Un agent, al costat del contenidor incendiat al carrer de la Indústria / Arxiu particular

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest dijous al migdia un incendi en un contenidor situat al número 7 del carrer de la Indústria de Manresa, a tocar d'una de les benzineres Repsol de la carretera de Vic.

El foc ha afectat el contenidor de paper i ha generat una densa columna de fum, visible des de diversos punts de l'entorn. A causa de l'incident, el trànsit s'ha hagut d'interrompre temporalment mentre es duien a terme les tasques d'extinció. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 12.57 h i els Bombers hi han mobilitzat tres dotacions. L'incendi no ha provocat ferits ni tampoc danys materials de consideració.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Federació Catalana de Futbol reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
  2. Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
  3. Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja que ha obligat a confinar tot el poble
  4. Joan-Enric Vives: 'No m’agrada quan la gent diu que ara tots els seminaristes són d’ultradreta
  5. Rescaten amb helicòpter tres excursionistes que havien anat a pujar el Comabona
  6. Dominica Díez, psicòloga, alerta: 'Veiem una generació de nens amb menys paciència i més irritabilitat
  7. El 'chemsex' es reactiva a la Catalunya central per la revetlla de Sant Joan
  8. Estabilitzat l'incendi d'Odèn que s'havia declarat en una zona de difícil accés

Ensurt per l'incendi d'un contenidor a tocar d'una benzinera a la carretera de Vic de Manresa

Ensurt per l'incendi d'un contenidor a tocar d'una benzinera a la carretera de Vic de Manresa

Arxivada la causa contra el regidor de la CUP Rubèn López i l’exregidor Aniol Vila pels incidents del ple de Santpedor

Arxivada la causa contra el regidor de la CUP Rubèn López i l’exregidor Aniol Vila pels incidents del ple de Santpedor

Les mestresses de casa poden sol·licitar una ajuda de 628 euros al mes després de complir els 65 anys

Les mestresses de casa poden sol·licitar una ajuda de 628 euros al mes després de complir els 65 anys

El Govern fixa en 15 anys l’edat mínima per conduir patinets i l’ús obligatori de casc

El Govern fixa en 15 anys l’edat mínima per conduir patinets i l’ús obligatori de casc

Veneçolans a Espanya busquen els seus familiars després dels terratrèmols: «Ens diuen que les rèpliques no paren, estan tots en blanc»

Miracle després del terratrèmol: rescaten viu un jove atrapat sota les runes a Veneçuela

Miracle després del terratrèmol: rescaten viu un jove atrapat sota les runes a Veneçuela

Només el 68% de les dones de 50 a 69 anys s’ha fet una mamografia en els últims dos anys, per sota del 81,5% registrat el 2017

Només el 68% de les dones de 50 a 69 anys s’ha fet una mamografia en els últims dos anys, per sota del 81,5% registrat el 2017

La primera gran onada de calor de l’estiu deixa almenys 212 morts prematures a Espanya en tan sols quatre dies

La primera gran onada de calor de l’estiu deixa almenys 212 morts prematures a Espanya en tan sols quatre dies
Tracking Pixel Contents