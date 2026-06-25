Ensurt per l'incendi d'un contenidor a tocar d'una benzinera a la carretera de Vic de Manresa
El foc ha provocat afectacions temporals en el trànsit de la zona
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Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest dijous al migdia un incendi en un contenidor situat al número 7 del carrer de la Indústria de Manresa, a tocar d'una de les benzineres Repsol de la carretera de Vic.
El foc ha afectat el contenidor de paper i ha generat una densa columna de fum, visible des de diversos punts de l'entorn. A causa de l'incident, el trànsit s'ha hagut d'interrompre temporalment mentre es duien a terme les tasques d'extinció. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 12.57 h i els Bombers hi han mobilitzat tres dotacions. L'incendi no ha provocat ferits ni tampoc danys materials de consideració.
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