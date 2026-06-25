Manresa compleix una dècada de lluita contra els herbicides químics
L’Ajuntament va aprovar per unanimitat l’any 2016 una moció perquè el manteniment dels parcs i jardins fos cent per cent ecològic
Es compleix una dècada del cop de timó que va fer l’Ajuntament de Manresa per aconseguir que el manteniment dels parcs i jardins sigui cent per cent ecològic.
A proposta de la CUP i amb esmena incorporada de l’equip de govern, el ple va aprovar per unanimitat portar a terme una transició progressiva en el manteniment dels parcs i jardins municipals fins a
aconseguir un model 100% ecològic.
El punt de l’ordre del dia va incloure la intervenció de Neus Vinyals, de l’Espai de Recursos Agroecològics l’Era, fent ús del reglament de participació ciutadana.
L’Ajuntament es va comprometre a tirar endavant els treballs necessaris per a la transició cap a una jardineria ecològica gestionada públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat, evitant l’ús
d’agrotòxics, i l’ús d’espècies no adaptades al medi o amb necessitats hídriques excessives.
Jardineria sostenible
En el darrer ple municipal, el regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, va recordar que feia 10 anys de l’aprovació de la moció contra els herbicides proposada per l’Era que va ser recolzada per tots els grups amb representació al ple municipal per tal d’avançar cap a una jardineria més sostenible ecològicament.
Huguet va explicar que quan es deixen d’utilitzar els herbicides creixen herbes que són segades “quan convé”. Concretament als escocells el que s’intenta és que els ocupin “plantes peremnes més baixes i que no es tombin”.
Va afirmar que “el problema que tenim sovint són escocells compactats per dècades d’utilització d’herbicides o pel pas del temps. En un escocell les plantes faciliten la infiltració d’aigua”.
Huguet va explicar que el cicle natural, sobretot de les gramínies, és assecar-se “no només perquè ha fet calor, sinó que és el seu cicle natural és suïcidar-se quan arriba el mes de juny i deixar unes llavors seques que puguin perviure durant l’estiu i que a la tardor, amb noves condicions d’humitat, puguin créixer”.
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