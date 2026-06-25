Manresa ha disparat fins a 8 graus la temperatura mitjana amb la calorada
La capital del Bages va assolir el pic màxim de calor dilluns, amb 39,1 graus, la tercera xifra més alta en un mes de juny des que hi ha registres
Artés, Cardona, Sant Salvador o Solsona han passat dels 40
Manresa ha deixat enrere l’onada de calor més primerenca dels últims anys i amb unes temperatures excepcionalment altes, tant de màximes com de mínimes, que aquests darrers dies han situat la mitjana fins a 8 graus per sobre del que és habitual en un mes de juny. En general, la situació s’ha reproduït d’una forma similar arreu de les comarques centrals.
Tot i que aquesta setmana les temperatures continuaran sent més altes del que correspondria per l’època, l’onada de calor remet després de quatre jornades en què hi ha hagut temperatures gairebé de rècord. Els 39,1 graus de màxima que es van assolir dilluns a la capital del Bages, durant el pic de la calorada, són el tercer registre més elevat en un mes de juny en aquesta ciutat com a mínim des del 1984, que és l’any a partir del qual hi ha registres continuats a la Casa de la Culla. L’any 2022 es va arribar als 39,3 graus, i el 2019 s’havien assolit els 42,1.
De fet, la mitjana de les màximes també ha deixat valors excepcionals, tenint en compte que des de diumenge i fins ahir ha estat de 37,7 graus, quan la mitjana del mes de juny és de 28,7. Les mínimes també han estat superiors. En aquest cas, la mitjana de juny a Manresa és de 14,9 graus, i durant l’onada de calor s’ha situat als 18,8.
Tot plegat fa que la temperatura mitjana també s’hagi disparat, especialment dilluns amb 29,2 graus, quan l’habitual en un mes de juny és de 21,3. De fet, la temperatura mitjana a Manresa ha estat superior a la mitjana climàtica tots els dies que portem de juny excepte els dies 5 i 6.
La calor arriba abans
La calorada d’aquests dies és excepcional dins de tota la sèrie històrica de més de quatre dècades de dades, però es confirma la tendència generalitzada cap a un major escalfament, tant pel que fa a la intensitat com a la durada de les onades de calor que, per altra banda, s’anticipen cada vegada més.
Tant és així, que l’any passat ja vam tenir un juny inusualment calorós amb la primera onada de calor de l’any que també va començar poc abans de Sant Joan. A Manresa, el registre més alt es va quedar lleugerament per sota que enguany, als 38,3 graus, però va ser una calorada tan continuada que la màxima no va baixar dels 35 graus des del 20 de juny fins al 5 de juliol. Enguany, també s’està vivint una situació extrema tot i que, de moment, s’han superat els 35 graus en quatre ocasions, si bé també són en dies seguits, des de diumenge, dia 21, i assolint gairebé els 40 graus.
El Bages passa dels 40
Durant aquest episodi de calor, Manresa ha fregat els 40 graus sense arribar-hi, però hi ha localitats properes que sí que els han assolit i fins i tot els han superat.
El Bages, sobretot, però també punts del Solsonès, l’Alt Urgell, l’Anoia i el Baix Llobregat, han estat les àrees més castigades per la calorada, que pràcticament en la totalitat dels observatoris va tenir el seu punt àlgid dilluns. Aquell dia, Artés va registrar el màxim de tota la regió central i un dels valors més alts de Catalunya, amb 41,4 graus, però la calor també va ser extremadament intensa a Cardona (40,4 graus), Sant Salvador de Guardiola (40,2), o Solsona (amb 40 graus justos). Oliana es va quedar als 39,9, Olesa de Montserrat als 39,7, i Manresa als 39,1.
Fora d’aquest àmbit, l’onada de calor no ha deixat valors tan extrems però els registres també han estat excepcionals. A la Seu d’Urgell s’ha arribat als 38 (dimarts), a Das als 35,7, a Puigcerdà als 33,6 (diumenge), i fins i tot a Port del Comte hi ha hagut valors marcadament elevats, com els 22,1 graus de màxima de dilluns).
Nits tropicals
A la temperatura mínima també li ha costat de baixar, i alguns municipis han tingut nits tropicals (en què el termòmetre s’ha quedat per sobre dels 20 graus). Si bé poblacions com Oliana o Olesa de Montserrat ja van tenir nits tropicals a començament o a mitjans de mes, la majoria s’han donat dins d’aquest episodi de forta calor, que ha deixat fins a cinc nits tropicals en observatoris elevats com el Santuari de Queralt. També n’hi ha hagut a Moià, o els Hostalets de Pierola.
La pluja s'atura en sec
Més enllà de portar una calor anticipada, aquest mes de juny també ha trencat amb la pluja generalment abundant que hi ha hagut durant els primers mesos de l’any en el conjunt de les comarques centrals, i tan sols s’han registrat algunes quantitats considerables en comarques del Pirineu i Prepirineu.
A Manresa, per exemple, en el que portem de juny tan sols s’han acumulat 3,9 litres en dos episodis de pluja escassa, el dia 4 i el dia 9. De fet, és una quantitat molt similar a la de l’any passat, en què van caure 4,9 litres (en tot el mes), quan la mitjana pluviomètrica de mes de juny a Manresa és de 45,7 litres. Aquestes xifres contrasten amb els 147,9 litres que es van registrar el juny del 2023 (i això que estàvem en plena sequera), i també amb la pluja que ha caigut mes recentment, com 108,8 del gener, o el 61,7 del maig, lleugerament per sobre de la mitjana.
En general, al Bages, l’Anoia o al sud de l’Alt Urgell, les pluges han estat més aviat escasses o fins i tot inapreciables aquest juny. A Òdena tan sols han caigut dues dècimes, a Oliana 4 litres, a Sant Salvador de Guardiola 4,4 i a Artés 10,9.
Com més al nord, més ha plogut: fins a 13,6 litres a Moià, 21,7 a Solsona, o 22,2 a Cardona, i al Prepirineu i al Pirineu encara hi ha hagut registres més importants (tot i que també per sota de la mitjana), com els 30,5 litres de Guardiola de Berguedà, els 34,1 de Puigcerdà, o els 48,4 de Port del Comte. També destaquen, com a excepció, els 77,7 registrats al santuari de Queralt, pràcticament tots recollits el dia 4.
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