Moto Club Manresa celebra una trobada de motocicletes al Congost
L’esdeveniment va ser un èxit de participació i es va felicitar l'entitat esportiva pel seu 80è aniversari
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Regió7
Manresa
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