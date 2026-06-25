La necessitat de canviar el model de productivitat i de rejovenir la població: primers reptes plantejats per l'UCE a Manresa
L'economista Xavier Cuadras i la sociòloga Mariona Riera-Lozano han protagonitzat aquest dijous una interessat taula rodona en l'arrencada de la 8a Universitat Catalana d'Estiu
Amb més de 200 persones inscrites, les sessions s'han hagut de traslladar a partir de la tarda a la sala petita del Kursaal per un problema amb l'aire condicionat de l'auditori de la Plana
La 8a edició de la Universitat Catalana d'Estiu a Manresa ha començat a caminar aquest dijous al matí. Després de la inauguració i de la lliçó magistral, s'ha celebrat la primera taula rodona, que ha plantejat els primers reptes interessants, lligats en aquest cas a l'economia i a la demografia. L'auditori de la Plana ha aplegat 130 persones per escoltar Xavier Cuadras, professor d'economia a la Universitat Pompeu Fabra i coautor de l'Informe Fènix, i Mariona Riera-Lozano, sociòloga i investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics (Universitat Autònoma de Barcelona). El primer ha insistit que cal un canvi del model productiu, i Riera-Lozano ha constatat la necessitat de rejovenir la població. Com a mostra, la mitjana d'edat de la sessió, que no devia baixar dels 65 anys.
La periodista de Rac-1 Mar Poyato ha conduït l'acte, que s'ha endarrerit una estona perquè hi ha hagut problemes a l'inici de la jornada amb l'aire condicionat de la sala. S'han resolt amb tres ventiladors -i amb els ventalls que hi havia a l'entrada que han pogut recollir els presents. A la tarda, s'han traslladat els actes a la sala petita del teatre Kursaal, on es faran la resta d'activitats l'UCE fins aquest dissabte.
Al matí hi havia inscrites més de 200 persones a les jornades. Enguany, l'UCE és gratuïta, la qual cosa s'ha traduït amb una major assistència de públic. La temàtica és Població i recursos: un equilibri molt fràgil.
"El problema té un nom i el sap tothom"
La taula rodona El creixement de la població i els recursos ha generat interès entre els presents, que a la part final han fet diverses preguntes als experts. Cuadras, un dels autors de l'Informe Fènix, publicat el passat 15 de maig fruit del neguit d'un grup d'economistes i empresaris pel deteriorament de l'economia catalana, ha centrat bona part de la seva exposició en aquest informe i no s'ha cansat de reclamar un canvi del model de productivitat actual. "El problema té un nom i el sap tothom: productivitat", "És bàsic modificar el model econòmic perquè és insostenible" i "Ens estem tirant un tret al peu amb aquest model", són algunes de les afirmacions que ha fet.
Malgrat el creixement de la població, de la taxa anual del PIB i de les dades d'ocupació, que situen Catalunya al capdamunt dels rànquings en l'àmbit europeu, l'economista ha instat a fixar-se en un valor que els missatges triomfalistes passen per alt tot sovint: la taxa anual de creixement del PIB per càpita. En aquest cas, "Catalunya està pràcticament a la cua", amb un 0,43 respecte a l'1,13 de l'Europa dels 27. El resum: "L'economia catalana està perdent pistonada en relació amb l'europea" perquè "estem creant molta ocupació, sí; el PIB va amunt, sí, però no estem creant llocs de treball amb una qualitat productiva".
Rècord de dones sense fills
Riera-Lozano ha iniciat la seva intervenció amb una presentació de la situació actual a Catalunya pel que fa a la població: "demogràficament parlant, som més que mai". 8 milions, amb "11.000 persones més per any. Cada segle la població es multiplica per tres i una de cada mil persones al món viu a Catalunya". Ha parlat de la generació del baby-boom (1956-1975), "van néixer moltes persones i no s'han mort"; de la baixa fecunditat (amb un 1,1 fills per dona) i del retard de la maternitat (dels 27-28 anys de mitjana a Europa als 32-33 a casa nostra).
També ha destacat que Catalunya "té el rècord de dones sense fills. Un 30% acabaran el cicle reproductiu sense". Ha fet esment a l'esperança de vida. "El darrer segle es viuran 40 anys més que l'anterior" i a un altre rècord, el migratori, que ha fet que, a voltes, hagin arribat més immigrants a Catalunya que als Estats Units. Actualment, n'hi ha 1,5 milions i "la projecció de l'Idescat és doblar aquesta quantitat".
Com a reptes, ha plantejat l'envelliment i la necessitat de rejovenir la població, recuperant els 2,1 fills per dona, la qual cosa, ha reconegut, és improbable. Ha esmentat, també, l'"economia dels cabells blancs", la decisió d'alguns països d'Europa d'allargar la jubilació.
"Abandonar la no estratègia"
En el torn de preguntes, demanat sobre quines solucions cal plantejar per canviar el model productiu, Cuadras, que ha informat que hi ha qui ha titllat l'Informe Fènix d'antiturisme, ha apuntat l'aposta per un turisme de qualitat i desestacionalitzat en contra del turisme massiu; per l'augment del salari mínim, que faria que alguns llocs de treball ja no es creessin i, sobretot, ha remarcat, per "abandonar la no estratègia", és a dir, tenir una estratègia per canviar la situació i no anar fent la viu-viu.
A la pregunta de per què les dones no tenen fills, Riera-Lozano ha respost que actualment ja només hi ha un creixement natural a Àfrica i que al Japó i a la Xina comencen a estar molt preocupats perquè cada vegada hi ha més defuncions que naixements, que és la llei natural que marca l'extinció d'una espècie. Per què les dones no tenen fills? Pel canvi del seu paper a la societat.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Federació Catalana de Futbol reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
- Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
- Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja que ha obligat a confinar tot el poble
- Joan-Enric Vives: 'No m’agrada quan la gent diu que ara tots els seminaristes són d’ultradreta
- Rescaten amb helicòpter tres excursionistes que havien anat a pujar el Comabona
- Dominica Díez, psicòloga, alerta: 'Veiem una generació de nens amb menys paciència i més irritabilitat
- El 'chemsex' es reactiva a la Catalunya central per la revetlla de Sant Joan
- Una inspecció dels Mossos a Sant Ponç acaba amb 10 infraccions denunciades