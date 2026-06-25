Veïns del passatge Balmes de Manresa reclamen pilones per no tenir les entrades barrades pels cotxes
Una veïna del vial ha presentat una instància on també reclama més neteja i manteniment de la via pública
Explica que l'Ajuntament va treure les pilones perquè els vehicles les havien anat tombant, però que el compromís era que en tornaria a posar i que ja fa un any i mig que s'esperen
El passatge de Balmes, entre el carrer de Guifré el Pelós i el carrer Camí Vell de Santpedor de Manresa, és un petit tram de vial que està donant molta guerra als veïns que hi viuen i que ha portat una veïna a presentar una instància a l’Ajuntament per tal que posi remei a alguns dels greuges que arrosseguen. A banda de les queixes per la brutícia acumulada, el manteniment de la neteja viària i de les herbes i vegetació que hi ha a l'entrada dels habitatges i a la resta del carrer, i de la presència de rates, els veïns han de veure com hi ha qui aparca el cotxe just davant de casa seva, però, no davant com passa en la majoria de carrers. Enganxats a l'entrada.
Un any i mig esperant
La veïna que ha presentat la instància a l'Ajuntament l'ha fet arribar també a Regió7. Explica, pel que fa als vehicles mal aparcats, que van aconseguir que l’Ajuntament posés pilones en un lateral del passatge per impedir que aparquessin davant de les cases, però que donaven cops a les pilones i les van anar tombant. Ho van fer saber a l’Ajuntament i aquest les va treure. Destaca que els veïns van demanar que no se les endugués, però que ho va fer igualment i que la persona encarregada «va dir que tenia l'ordre de retirar-les i que vindrien a posar-ne unes noves, i ja fa un any i mig».
Les imatges que ha adjuntat a la instància i que acompanyen aquesta notícia són més que il·lustratives. S’hi veuen els cotxes enganxats a les entrades, la qual cosa dificulta als veïns sobre manera l’accés i sortida de casa seva. De fet, si arriben carregats amb la compra o van amb un cotxet o tenen problemes de mobilitat, poder esquivar el vehicle gairebé és una proesa.
Demanen:
- 1. Que es procedeixi de manera urgent a la neteja integral del passatge de Balmes.
- 2. Que es restableixi una freqüència adequada i regular dels serveis de neteja viària.
- 3. Que es reposin les pilones retirades pels serveis municipals fa mesos.
- 4. Que es duguin a terme treballs de desbrossament i eliminació de les herbes i vegetació existents tant a l'entrada dels habitatges com a la resta del carrer.
- 5. Que s'adoptin les mesures necessàries per garantir un manteniment adequat i continuat de la via pública.
- 6. Que s'informi per escrit de les actuacions previstes i dels terminis estimats per a la seva execució.
- 7. Que es realitzi una compensació econòmica pel malestar generat i per tots els anys que fa que aguantem aquesta situació, mentre anualment paguem els impostos.
- 8. Que es duguin a terme de manera urgent les actuacions necessàries d'inspecció, control i eliminació de plagues de rosegadors al passatge de Balmes i al seu entorn, així com les intervencions pertinents a la xarxa de clavegueram per evitar que es tornin a produir.
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