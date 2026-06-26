Aparatós incendi d'un cotxe al camí de la Vall del Paradís de Manresa
Les flames també han calcinat dos arbres que hi havia a la vora
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Els Bombers de la Generalitat han extingit aquesta matinada un incendi que ha caldinat un cotxe al camí de la Vall del Paradís de Manresa. El foc s'ha declarat pels volts de mitjanit i, en arribar els serveis d'emergències, aquest estava totalment desenvolupat i havia afectat dos arbres que hi havia a la vora.
Els Bombers hi han treballat amb una dotació per apagar les flames, que no han deixat altres danys materials ni tampoc ferits.
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