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Aparatós incendi d'un cotxe al camí de la Vall del Paradís de Manresa

Les flames també han calcinat dos arbres que hi havia a la vora

L'aparatós incendi al camí de la Vall del Paradís d'aquest divendres

L'aparatós incendi al camí de la Vall del Paradís d'aquest divendres / Bombers de la Generalitat

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Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han extingit aquesta matinada un incendi que ha caldinat un cotxe al camí de la Vall del Paradís de Manresa. El foc s'ha declarat pels volts de mitjanit i, en arribar els serveis d'emergències, aquest estava totalment desenvolupat i havia afectat dos arbres que hi havia a la vora.

Els Bombers hi han treballat amb una dotació per apagar les flames, que no han deixat altres danys materials ni tampoc ferits.

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Aparatós incendi d'un cotxe al camí de la Vall del Paradís de Manresa

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