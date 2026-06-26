Comencen les obres per connectar l’avinguda de l’Esport amb el sud de Manresa
Una rotonda de 14 metres enllaçarà el passeig del riu i la carretera de Sant Joan
Regió7
L’Ajuntament de Manresa iniciarà dilluns les obres permetran completar la nova entrada a Manresa a través de l’avinguda de l’Esport, connectant l’eix Transversal (C-25) amb el sud de la ciutat i el passeig del Riu. El projecte contribuirà també a ordenar l’espai públic i les zones d’estacionament a l’entorn de l’Estadi del Congost. La intervenció té una durada d’un any i compta amb un pressupost de 4.241.901 euros.
En concret, el nou tram connectarà el pont de la carretera de Sant Joan amb la nova avinguda que ja s’ha executat dins el projecte d’urbanització del nou polígon industrial del Pont Nou II. Amb una longitud de 360 metres lineals, finalitzarà en una rotonda de 14 metres que enllaçarà el pont, l’avinguda i la carretera de Sant Joan.
El projecte permetrà que l’avinguda de l’Esport esdevingui una nova porta d’entrada a la ciutat, garantint un paisatge urbà de qualitat en l'accés a Manresa. Els treballs també serviran per redefinir i organitzar tot l’entorn de l’Estadi del Congost. Es formalitzaran nous accessos a l’equipament esportiu i es reorganitzaran tres àrees d’aparcament amb capacitat per a 220 vehicles, dels quals 24 places seran per a persones amb discapacitat.
El projecte abasta una superfície total de 24.681 m²: 15.511 m² per a l’avinguda de l’Esport, 4.258 m² per a l’àrea d’aparcament 1, 2.296 m² per a l’àrea d’aparcament 2, i 2.614 m² per a l’àrea d’aparcament 3. Els treballs, en les seves diferents fases, comportaran afectacions als itineraris a peu i bicicleta cap a les zones del Suanya i Collbaix.
La nova avinguda tindrà dos carrils per sentit, amb una mitjana central. Les voreres tindran una amplada de 5,50 metres a la banda de l'àrea esportiva i de 9,40 metres al costat del ferrocarril. Les calçades es pavimentaran amb asfalt, mentre que les voreres seran de formigó, excepte la zona paral·lela al ferrocarril, que s'executarà amb sauló.
Mur de contenció
Les obres també inclouen l’execució d’un mur de contenció dels talussos del ferrocarril i modificacions al mur del camp de futbol per adequar-lo a la nova alineació de la calçada. Pel que fa a la jardineria, hi haurà plàtans, castanyers d'Índia, pins i altres espècies, amb reg per degoteig per a arbres i aspersió en rotondes. La nova xarxa de clavegueram utilitzarà col·lectors de formigó i embornals per recollir l’aigua de pluja. L'enllumenat constarà de columnes per a les calçades i llums per als espais de vianants. L’actuació inclourà diversos serveis com xarxes d'aigua potable, electricitat, gas i telecomunicacions.
Els treballs tenen una durada prevista de 12 mesos i compten amb un pressupost de 4.241.901 euros (iva inclòs). Durant bona part de les obres, es prohibirà l'estacionament al voltant de l’estadi de futbol del Congost.
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