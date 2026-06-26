La comunitat veneçolana de Manresa s'organitza per enviar ajuda als afectats pel terratrèmol
Cristhian Martínez, resident a Manresa, fa una crida per ajudar els seus compatriotes que ho han perdut tot pel doble sisme
El bar Ay Caramba també s'ha mobilitzat per convertir-se en punt de recollida de material
"M'agradaria ajudar. Tinc amics i família que ho han perdut tot". Qui parla és Cristhian Martínez, veneçolà veí de Manresa i de 29 anys. Des de dijous viu pendent de tota la informació que li arriba del seu país, que s'intenta refer del doble terratrèmol mentre la xifra de morts segueix augmentat: l'últim balanç oficial és de 589 persones mortes i 2.980 més ferides.
Tot i que Martínez és nascut a Puerto Ordaz, a la província d'Estado Bolívar (sud-est de Veneçuela), explica que coneix força gent de la zona afectada pels sismes, que va des de la capital, Caracas, fins al litoral. "He aconseguit parlar amb amics que són allà i em diuen que és demolidor. És la mateixa gent qui s'ajuda els uns als altres perquè el Govern no arriba a tot", assegura. I remarca: "Hi ha molts llocs afectats. No només La Guaira, on s'estàn enviant tota l'ajuda. També San Bernardino, Palo Alto o el Junquito". Això l'ha dut a fer una crida: "Vull recollir roba, medicaments i altres materials i enviar-ho cap a Veneçuela, allà on faci falta", diu, mentre pensa com fer-ho possible.
Des del bar veneçolà Ay Caramba del carrer Vilanova 14, de Manresa, també s'han mobilitzat. S'han ofert per ser un centre de recollida de material a partir de les 20 h. Demanen aigua embotellada, aliments que no caduquin, medicaments, roba i articles d'higiene personal.
L'ONU estima que la xifra de desapareguts després dels terratrèmols a Veneçuela supera les 50.000 persones, fet que fa témer que el nombre de víctimes mortals pugui ser de milers. Amb epicentre a uns 20 quilòmetres de la ciutat de San Felipe, la magnitud dels dos sismes consecutius va ser de 7,2 el precursor i 7,5 el principal. Eren les 6 de la tarda, hora local, i només van passar 39 segons entre l'un i l'altre. “És probable que molta gent hagués sortit al carrer després del primer sisme quan ha arribat el segon, encara més fort, i això va agreujar la situació", explicava ahir mateix a aquest diari l'experta solsonina en terratrèmols Sara Figueras.
Entre els 589 morts n'hi hauria cinc d'espanyols, segons el Ministeri d'Afers Exteriors. També hi hauria 119 desapareguts, 14 dels quals localitzats sota la runa.
Telèfons d'emergència:
- +34 910 001 249
- +58 424 209 0264
- +58 212 627 0300
- +58 212 627 0314
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