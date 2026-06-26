La darrera fase de la reurbanització del sector Guimerà començarà aquest dimarts
Els treballs afectaran el tram entre Circumval·lació i Casanova i el carrer Sant Joan Baptista de La Salle, amb la previsió que la reforma quedi enllestida aquest any
Ruben Costa
L'operació de transformació del sector Guimerà de Manresa encara la seva recta final. L'Ajuntament de Manresa iniciarà aquest dimarts 30 de juny la fase 4, l'últim tram del projecte, que afectarà el sector comprès entre el carrer Circumval·lació i el carrer Casanova, així com el carrer Sant Joan Baptista de La Salle fins a Bonsuccés. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha assegurat durant la visita d'obres que el ritme dels treballs és "ràpid" i ha remarcat que el calendari previst s'està complint. Segons ha explicat, aquest mes de juliol quedarà pràcticament acabat tot el carrer Guimerà, a excepció del tram central que ara s'inicia. La previsió és que tota la transformació estigui enllestida a la tardor, coincidint amb l'inici de la campanya de Nadal i Reis.
Actualment, les fases 1 i 2A ja estan completament acabades. La fase 2B també es troba pràcticament finalitzada, amb els paviments i la vegetació executats i només pendents dels darrers treballs d'enllumenat. Pel que fa a la fase 3, entre Circumval·lació i la plaça Neus Català, les obres avancen a un ritme molt elevat.
Treballs simultanis per reduir terminis
Aloy ha destacat que una de les claus per accelerar els treballs ha estat la coordinació dels diferents equips d'obra, que treballen de manera simultània. Mentre uns executen les excavacions, d'altres col·loquen la solera de formigó, instal·len el paviment o munten l'enllumenat. Aquest sistema permet escurçar terminis i, segons l'alcalde, ja és visible la rapidesa amb què avança la reforma. També ha volgut agrair la feina dels serveis municipals i de l'empresa constructora, així com la paciència dels comerciants i veïns durant aquests mesos d'obres.
Nous fanals i balises preparades per a les fires
Una de les novetats que incorpora el nou Guimerà és el sistema d'enllumenat. Els antics fanals s'estan retirant progressivament per donar pas a un model amb tres tipus d'il·luminació: una llum alta per il·luminar el carrer, llums baixes orientades cap als espais de pas i unes balises que creen ambient. Aquestes balises incorporen un sistema elèctric integrat que permet disposar de punts de connexió per a futurs esdeveniments, fires o activitats comercials sense necessitat d'instal·lar generadors ni estendre cablejat provisional pel carrer, fet que contribuirà a mantenir l'espai més net, ordenat i segur.
Un carrer pensat per a les persones i com a refugi climàtic
L'alcalde ha defensat que la reforma del Guimerà va molt més enllà d'una renovació urbanística. El nou carrer s'ha dissenyat per prioritzar els vianants, reforçar el comerç de proximitat i adaptar l'espai públic als efectes del canvi climàtic. El projecte incorpora més arbres, noves zones verdes i un sistema de drenatge sostenible que permet recollir l'aigua de la pluja per regar la vegetació. L'objectiu és generar més ombra, tenir bancs per seure, reduir la temperatura durant els mesos d'estiu i convertir el Guimerà en un espai més confortable i agradable per passejar-hi i fer-hi vida.
Amb l'inici de la fase 4, el carrer quedarà totalment restringit al trànsit general i només hi podran accedir els vehicles autoritzats, com els dels veïns, serveis o emergències, fins que finalitzin definitivament les obres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sara Figueras, sobre els dos terratrèmols de Veneçuela: “És probable que molta gent hagués sortit al carrer després del primer sisme quan ha arribat el segon, encara més fort, i això ha agreujat la situació"
- Crida de la residència d'avis de Sant Llorenç de Morunys per trobar personal: 'Estem en situació crítica
- Els Bombers ajuden a baixar uns excursionistes que havien fet nit a una cova de Montserrat
- Desenes d'adolescents es barallen de matinada a Sant Joan de Vilatorrada en un enfrontament multitudinari
- Saber que, si falles, et mates, et fa sentir viu
- La cantant Rosalia protagonitza un gran mural al carrer a la ciutat de Palerm
- Arriba un canvi de temps que baixarà les temperatures fins a 8 graus en un dia
- Una inspecció dels Mossos a Sant Ponç acaba amb 10 infraccions denunciades