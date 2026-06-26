El president de Ferrmet creu viable una millora a fons del tren a Manresa
Considera que la inversió seria assumible, d’entorn d’uns sis-cents milions d’euros
Aquest dijous va participar en una de les taules rodones de la Universitat Catalana d'Estiu
Regió7
Una inversió «viable» d’uns sis-cents milions d’euros podria suposar una millora substancial de la connexió de Manresa per tren, tant per a persones com per a mercaderies. Aquest seria un càlcul raonable, va aventurar aquest dijous Joan Amorós Pla, president de Ferrmet, l’associació internacional per la promoció del transport per ferrocarril i, molt especialment, pel desenvolupament del corredor mediterrani. Si es desplegués completament, va dir, inclouria una petita terminal per a mercaderies a Manresa.
Aquesta va ser una de les moltes dades exposades en la taula rodona que Amorós i Quirino Vila-Massana van protagonitzar en la primera jornada de l'UCE a Manresa, amb Marc Marcè, exdirector de Regió7, com a moderador. Amorós també va pronosticar que el 2033 o el 2034 el trànsit ferroviari de Catalunya col·lapsarà per saturació si no es comencen a fer ràpidament les inversions que no s’hi han fet en dècades. Per a ell la clau de la millora de tot el sistema ferroviari català és que tot funcioni amb ample europeu i que l’ús de les vies pugui ser més versàtil.
Vila-Massana, membre de la Plataforma pel Desdoblament de la C-55, va exposar les dades que avalen de forma aclaparadora que aquesta carretera ha de tenir quatre carrils, i va lamentar que, en aquests moments, el procés està en el mateix punt en què estava el 2010, quan el projecte es va posar en un calaix. Va confiar que, efectivament, aquesta vegada el desdoblament fins a la C-16 es farà realitat, però va recordar que cal completar-lo fins a Abrera. També va considerar que el projecte de tren transversal que la Generalitat ha tornat a posar a sobre la taula que seria tan costós que és impossible. Caldria un túnel de 40 quilòmetres, va advertir.
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