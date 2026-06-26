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Treballs de Ferrocarrils de la Generalitat a Manresa per millorar el túnel de Santa Clara

Des del dilluns 29 de juny es reforçarà la prohibició d'estacionament al carrer Trieta números 38-42 per facilitar l’accés de vehicles de transport a les vies d'accés i al túnel

El dia 8 de juliol també hi haurà afectacions al carrer Nou de Santa Clara i al carrer Maurici

Túnel de Santa Clara de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Túnel de Santa Clara de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) / Arxiu/Oscar Bayona

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Regió7

Manresa

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha comunicat que el pròxim dilluns, 29 de juny, s’iniciaran les obres del Projecte de renovació de via i millora del drenatge del Túnel de Santa Clara, situat al Ramal de Manresa de la Línia Llobregat - Anoia. Aquest projecte forma part del compromís d’FGC amb la seguretat i l’eficiència del seu servei.

Amb motiu d'aquestes obres, es produiran diverses afectacions al trànsit rodat a les zones pròximes, que s'estendran durant un període aproximat de sis mesos. Des del dilluns 29 de juny, es reforçarà la prohibició d'estacionament al carrer Trieta, números 38-42, per facilitar l’accés de vehicles de transport a les vies d'accés i al túnel de FGC.

A més, del dimecres 8 de juliol a les 17 h fins al dijous 9 de juliol a les 6 h, es duran a terme treballs de perforació en via pública per accedir al túnel.

Afectacions específiques

Aquestes actuacions afectaran, de manera específica, les següents ubicacions:

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  • Carrer Nou de Santa Clara, núm. 56: El tram pròxim a l'accés del carrer del Peix es veurà afectat, i s’hi prohibirà l’estacionament. A més, el trànsit de vehicles quedarà tallat entre el carrer Dr. Llatjós i el carrer Divina Pastora. Es garantirà, tanmateix, l'accés de vehicles al carrer del Peix.
  • Carrer Sant Maurici, núm. 18-20: En aquest tram, entre el carrer Nou de Santa Clara i el carrer Divina Pastora, també es prohibirà l’estacionament en l’àrea afectada pels treballs, però es mantindrà el trànsit habitual de vehicles.

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