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Vuit adults i un menor detinguts a Manresa per una revenja després d'una discussió a Sant Joan

Els Mossos els culpen d'irrompre al domicili de la víctima, agredir-la i endur-se objectes de valor con un mòbil

Dos agents Mossos d'Esquadra

Dos agents Mossos d'Esquadra / Arxiu

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Ruben Costa

Manresa

Els Mossos d'Esquadra van detenir la nit de dijous a Manresa nou persones, una d'elles menor d'edat, per assaltar el domicili de l'home de qui es volien venjar després d'una discussió a Sant Joan de Vilatorrada. 

L'operatiu que va permetre arrestar els sospitosos es va posar en marxa després que la policia rebés l'avís per un robatori i una agressió a l'interior d'un domicili de la capital del Bages, en concret, a la zona de l'Hospital Sant Joan de Déu.

Els agents han explicat que la víctima, amb qui els inculpats s'havien enfrontat durant la revetlla de Sant Joan, havia estat colpejada. Presumptament, el grup també s'havia endut alguns objectes personals del denunciant, com el seu telèfon mòbil.

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Malgrat les contusions per l'atac, cap lesió del perjudicat, que té antecedents policials, com els detinguts, és de gravetat. De fet, els Mossos no creuen que s'hi fes servir cap arma. 

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