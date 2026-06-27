El bomber presumptament enverinat va morir a Sant Joan de Déu de Manresa
El van trobar mort a l’habitació el dia que li havien de donar l’alta, i el cas es va comunicar als jutjats en tractar-se d'una mort sense causa aparent
El cas del bomber presumptament enverinat per la seva parella, ara detinguda i en presó provisional, va passar a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on ella treballava d’infermera i ell va ingressar perquè es trobava malament.
Els fets van passar el febrer passat. Després de mesos d’investigació, la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra va determinar que la mort, aparentment natural, però sense causa aparent i sense signes de violència, es podria tractar en realitat d’un homicidi. La dona, de 41 anys, va ser detinguda dijous passat a Sant Salvador de Guardiola.
Segons ha pogut saber Regió7, l’home, de 46 anys, va acudir a Sant Joan de Déu de Manresa perquè es trobava malament. Anteriorment, hauria visitat, per la mateixa raó, altres serveis mèdics. A l’hospital se li van fer diverses proves mèdiques i no es va detectar cap anomalia. El dia que li havien de donar l’alta, però, el van trobar mort a l’habitació del mateix hospital.
El cas passa als jutjats
Davant una mort sense causa aparent i havent-li fet proves mèdiques hores abans, l’Hospital de Sant Joan de Déu va comunicar el cas a les autoritats judicials competents, que van determinar que es fes una autòpsia tal com marca el protocol. A partir d’aquí el cas va passar a mans del jutjat. L’examen forense hauria revelat que la mort s’hauria produït per unes substàncies tòxiques a les quals la infermera hauria tingut accés per la seva professió.
La parella convivia a Manresa, i la dona ara a presó provisional fa mesos que està de baixa.
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