Brutícia, mala olor i excrements: indignació per l'estat dels lavabos provisionals de l'estació de busos Manresa
Les obres de renovació mantenen tancats els serveis fixos i els usuaris denuncien les pèssimes condicions dels vàters portàtils instal·lats a l'exterior
Papers per tot arreu, mala olor i restes d'excrements i d'orina embrutant les tasses i el terra. Això és amb el que es troben els usuaris de l'estació d'autobusos de Manresa quan obren la porta d'algun dels vàters provisionals portàtils que hi ha instal·lats. L'escena, que es pot veure en el vídeo que ens ha fet arribar un lector i que acompanya aquestes línies, no és puntual i indigna les persones que n'han de fer ús.
L'estació d'autobusos, que ha complert 40 anys, viu immersa des del març passat en un procés de renovació amb una inversió de 400.000 euros que ha inclòs la neteja i repintat de columnes i teulades, la instal·lació de portes corredisses i la millora de les andaves amb nous bancs de fusta i panells informatius més moderns. També hi ha en marxa la renovació dels lavabos, però aquest punt va amb retard. I mentre no s'obren de nou al públic, hi ha instal·lada a l'exterior la polèmia bateria de vàters portàtils, que pocs viatgers s'atrebeixen a utilitzar.
L'estat dels serveis ja era un dels problemes que arrossegava l'estació manresana abans de les obres. Regió7 va denunciar l'agost del 2024 que al dels homes faltaven la porta de tres dels quatre vàters que tenen tassa, inclòs l’únic adaptat per a persones amb problemes de mobilitat. El sostre tenia la pintura tota escrostonada. I en general, les parets estaven plenes de guixades. En el cas dels lavabos per a dones, dels tres que hi havia, només se’n podia fer servir un perquè els altres dos estaven fora de servei.
L’equipament depèn del departament de Territori de la Generalitat, que n’és el titular.
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