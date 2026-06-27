Detenen una dona per la mort violenta de la seva parella a Manresa
L'home, de 46 anys, va morir el febrer i la policia ha arrestat la sospitosa d'homicidi a Sant Salvador de Guardiola
Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 41 anys a Sant Salvador de Guardiola, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella.
La investigació de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) es va posar en marxa el mes de febrer passat arran de la mort d'un home a Manresa, de 46 anys, un cas en què inicialment no es van poder determinar les causes de la defunció.
Segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra, les diligències practicades han permès reunir prou indicis per vincular una dona amb el crim. Tot i que la víctima no presentava signes evidents de violència, la investigació posterior ha conclòs que es tracta d'una mort violenta, segons expliquen les mateixes fonts policials.
La sospitosa d'homicidi està pendent de passar a disposició judicial. Si les proves que l'acusen es confirmen, es tractaria d'un cas de violència domèstica.
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