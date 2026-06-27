Les dades crucials que no saps del nou sistema de residus de Manresa
A totes les fraccions hi ha impropis (materials que no formen part de la fracció que es recull selectivament) que no són reciclats
Si el reciclador troba menjar als envasos no recicla el menjar sinó que l'envia a on ell considera, a l'abocador o la incineradora, on sigui més barat o estigui més a prop
Recollir selectivament i reciclar no és el mateix. Això és el que ha posat de manifest la denúncia del sindicat CGT que 440 tones de cartró recollit selectivament, bàsicament al Centre Històric de Manresa, que no han estat reciclades sinó enviades a abocadors de fora de la comarca on han estat colgades amb la resta de deixalles, perquè estaven plenes d'impropis (materials que no formen part de la fracció que es recull selectivament) i no s'han pogut aprofitar.
El sindicat exigeix la documentació que permeti verificar de manera independent i objectiva la traçabilitat dels residus. No li cap al cap que la ciutadania que separa correctament els seus residus i els propis treballadors que realitzen la feina de fer-ho possible no tinguin dret a saber quin és el destí final dels materials recollits. Estan convençuts que la normativa vigent estableix obligacions de control, registre i traçabilitat dels residus: "Tant la Llei 7/2022 com la normativa catalana en matèria de residus preveuen mecanismes documentals que han de permetre conèixer el recorregut i el destí final de cada fracció gestionada", asseguren.
Però l'Ajuntament diu que això no és així. "El destí dels nostres residus és un gestor autoritzat, avalat per l’Agència de Residus", explica el regidor d'Acció Climàtica, Pol Huguet. "Fins aquí ho hem de saber tot. A partir d’aquí, ja no és cosa ni de Manresa ni de cap municipi".
I afegeix: "Les destinacions següents dels residus poden ser múltiples: el paper es convertirà en nombrosos tipus de nous materials, no sabem pas quins; els impropis aniran on considerin més adient. I així amb totes les fraccions".
O sigui, no es tracta de Manresa sinó d'un sistema en el qual els ajuntaments han de tenir totes les dades fins que traslladen els residus a un gestor autoritzat i, a partir d'aquí, queden fora del radar municipal.
"Som responsables d'una part petita de la cadena"
En el darrer ple municipal, el responsable polític del nou sistema de gestió de residus amb contenidors tancats ho va deixar molt clar: "L'Ajuntament és responsable d'una part molt petita de la cadena de vida d'un producte. L'Ajuntament no és responsable de qui el fabrica ni de com ho fa ni de qui el compra ni del que passa un cop l'empresa recuperadora rep" el que s'ha recollit selectivament.
Sí és responsable del que passa entre que es treu de dins del contenidor fins que arriba a l'empresa recuperadora. "I d'això en tenim tota la paperassa", "però del que compra la gent o del que una empresa acaba revenent i a on se'n va això no és responsable l'Ajuntament. La qual cosa no vol dir que no hi hagi un responsable, que és l'Agència de Residus de Catalunya que és qui controla perfectament què fa cada una d'aquestes empreses".
Tot el cartró es descarrega a les instal·lacions d'un gestor autoritzat de l'Agència de Residus de Catalunya, situat a Sallent. Per cada una de les aportacions es registra la data, l'hora i el pes de material aportat. L'empresa concessionària té un tiquet de bàscula amb aquestes dades i s'introdueixen a la plataforma de gestió del contracte i, d'altra banda, des de la planta de Sallent passen a l'Ajuntament el detall de cadascuna de les entrades mensuals registrades.
Cal esmentar que les primeres entrades de paper i cartró són del mes de maig del 2025 quan es van instal·lar a Manresa els darrers contenidors d'aquests tipus. També, que fins al canvi de model de gestió de residus l'Ajuntament no era el responsable de la recollida de cartró sinó el Consorci del Bages per a la Gestió dels Residus.
Qui fa què
L'Ajuntament controla que els contenidors es buiden amb la freqüència establerta, que es facin les entrades a la planta que corresponen amb aquests buidatges i no s'ha detectat cap incompliment. L'empresa concessionària de la recollida de residus a Manresa està fent el que ha de fer, que és recollir les deixalles d'un contenidor i portar-les a l'empresa que els indiquen.
Amb el cartró el problema que s'ha donat és que hi ha ciutadans que aprofiten que la boca del contenidor és ampla per ficar-hi a dintre residus que no són ni paper ni cartró i davant d'això s'estan canviant boques de contenidor per altres més estretes.
El cartró se'n va a una empresa recuperadora de Sallent, els envasos i el vidre se'n van a la planta de transferència del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus i allà s'agrupen amb els provinents de la resta de la comarca i se'n van cap als recicladors corresponents. A tot arreu hi ha impropis. El vidre té impropis, els envasos tenen impropis i aquests impropis no els recicla el reciclador. Si troba menjar al plàstic no recicla el menjar sinó que l'envia on ell considera, on és més barat, on és més a prop, a l'abocador o la incineradora. Amb el vidre passa el mateix. En canvi, l'orgànica es queda al Consorci, perquè hi ha una planta de compostatge, i la resta va a l'abocador. Això ara, perquè en pocs mesos hi haurà la planta de pretractament per intentar salvar el màxim possible.
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