L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria
El bagenc treballava al Grup d'Actuacions Espacials (GRAE) del cos de la Generalitat
L'home de 46 anys que va morir enverinat a Manresa presumptament a mans de la seva parella era el santpedorenc Albert Santamaria, un bomber de la Generalitat de Catalunya que treballava al Grup d'Actuacions Espacials (GRAE) del cos. L'home va morir el febrer passat a l'Hospital de Manresa després que fos presumptament intoxicat per la seva parella, que era infermera a Manresa. La sospitosa va ser detinguda aquest dijous per part dels Mossos acusada d'un delicte d'homicidi i, posteriorment, el jutge l'ha enviat a presó provisional, comunicada i sense fiança.
La mort sobtada de Santamaria el febrer passat va commocionar el cos dels Bombers de la Generalitat, que van fer una publicació a les xarxes socials elogiant la seva carrera professional. El santpedorenc havia estat molts anys vinculat al Parc de Terrassa, i explicaven que la seva trajectòria havia estat marcada per la "vocació, l'entrega i el compromís". En la publicació, destacaven la seva trajectòria com a bomber sanitari, després d'haver estudiat infermeria, i la seva participació en campionats interns, nacionals i mundials d'excarceració de víctimes d'accidents de trànsit.
De fet, en una entrevista publicada a aquest diari l'any 2013, després de quedar com el tercer millor bomber infermer d'un torneig mundial d'excarceració de víctimes en accidents celebrat a Florida, Santamaria explicava que va entrar als Bombers de la Generalitat l'any 2005, al parc de Prats de Lluçanès. A partir de llavors, va estudiar la carrera d'Infermeria i, quan la va acabar, va passar a ser bomber sanitari. En un accident amb ferits, és el bomber especialitzat a atendre les víctimes i a donar les instruccions precises a la resta de companys.
Durant l'entrevista, Santamaria explicava que el fet de guanyar "va ser molt gratificant, perquè et recompensa la feina ben feta i tot l'esforç durant els entrenaments". Santamaria considerava que, com a bomber sanitari, en una intervenció, "has de valorar molt el tracte amb la víctima, i tenir un bon equip que t'ajudi a fer-ho".
Subscriu-te per seguir llegint
- Sara Figueras, sobre els dos terratrèmols de Veneçuela: “És probable que molta gent hagués sortit al carrer després del primer sisme quan ha arribat el segon, encara més fort, i això ha agreujat la situació"
- Kiko Matamoros denuncia la desaparició del seu germà Coto i demana ajuda per trobar-lo: “M’agradaria ajudar-lo”
- Aliança Catalana s'instal·la a Berga a l'antic local de Casal Panxo
- Els cinc secrets de l’èxit del vespreig, un format que ja inclouen més de la meitat d’establiments d’oci
- La baralla multitudinària preocupa els veïns de Sant Joan de Vilatorrada: 'Els qui sempre venen a molestar són de fora del poble
- Crida de la residència d'avis de Sant Llorenç de Morunys per trobar personal: 'Estem en situació crítica
- Vuit adults i un menor detinguts a Manresa per una revenja després d'una discussió a Sant Joan
- Commoció per la mort d'un exconcursant de 'La Voz' en un accident domèstic als 26 anys