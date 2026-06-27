Manresa clausura la Universitat Catalana d'Estiu amb una crida a defensar la democràcia
Més d’un miler de persones han assistit a cinc dies de debats per reflexionar sobre el fràgil equilibri entre persones i recursos
Després d’una quinzena de debats i taules rodones en les quals s’ha parlat de temes com el canvi climàtic, les energies renovables, l’augment de la població d’edat avançada o la crisi de l’habitatge, la Universitat Catalana d’Estiu a Manresa (UCE) s’ha clausurat aquest dissabte al migdia amb un crit d’alerta per defensar la democràcia, ara en perill. Ho han fet la periodista Mònica Terribas i l’historiador i membre de l’Institut d’Estudis Catalans, Jordi Casassas. Moderats pel director adjunt de Regió7, Enric Badia, han advertit que hi ha moviments que volen destruir la democràcia amb mètodes de la mateixa democràcia.
L’individualisme imperant és un dels principals motius que fa que la democràcia estigui en perill en l’àmbit global, ha afirmat Terribas. Individualisme fomentat per organitzacions extremistes enfront un sentiment de col·lectivitat, que fa que la gent voti exclusivament en funció dels seus interessos particulars. A això cal afegir-hi que en general la gent dediqui «poc temps a pensar i a informar-nos, i molt temps al consum de pinzellades que ens fan sentir còmodes. Mirem allò que ens afalaga i que no ens posi en contradiccions». És la missió de les xarxes socials.
Casassas, ara pensionista, però abans historiador segons ha aclarit ell mateix, ha donat una visió més historicista de la situació. Citant un filòsof dels anys 20 del segle passat, ha dit que «no sabem el que ens passa. Això és el que ens passa». Ha dit que hi ha qui presumeix que Espanya és una democràcia consolidada «però sense demòcrates», figura que ha considerat essencial per al sistema. A les comunitats perifèriques com Catalunya aquest paper el va jugar la societat civil. Casassas ha vingut a dir que el capitalisme i les elits s’han anat menjant la democràcia, i que la desinformació i les pors és qui esperona l’extrema dreta, igual que va passar amb el feixisme entre guerres.
Després del debat s’ha procedit a la clausura de la vuitena edició de la Universitat Catalana d’Estiu a Manresa. En nom de Gest !, una de les entitats organitzadores, Manel Villaplana ha afirmat que ha sigut un luxe per Manresa comptar amb els ponents que han intervingut als debats.
El president de la Fundació UCE i de l’Institut d’Estudis Catalans, Joan Domènec Ros, ha dit que les jornades han sigut modèliques, mentre que el regidor d’Empresa, Turisme i Coneixement de l’Ajuntament, Joan Vila, ha afirmat que l’UCE a Manresa és una realitat consolidada. «La ciutat creix quan acull idees, propostes i debats». Generar idees, debats i construir el futur, també és exercir capitalitat, ha afirmat. Ha tingut un record especial per dos dels impulsors del projecte: Josep Sinca i l’actual president de Gest, Josep Maria Sala.
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha posat el punt final a l’UCE dient que «tenim molta feina a fer col·lectiva», no tan sols els polítics sinó tota la societat en conjunt per «fer front a l’individualisme i tornar-nos a sentir una col·lectivitat».
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