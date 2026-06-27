Mor enverinat per la seva parella a Manresa: l'autòpsia troba restes de substàncies tòxiques
Una investigació policial de quatre mesos sota secret de sumari va portar a detenir la sospitosa
Un enverinament hauria estat el causant de la mort de l'home de 46 anys que va morir el febrer passat a Manresa presumptament a mans de la seva parella. La sospitosa, de 41 anys, ha ingressat a presó després de ser detinguda aquest dijous a Sant Salvador de Guardiola per part dels Mossos d'Esquadra i està investigada per un delicte d'homicidi. Les primeres indagacions apunten que el crim estaria relacionat amb conflictes i disputes familiars dins la parella.
Tots dos convivien al mateix domicili de Manresa, on, segons ha pogut saber aquest diari, s'hauria produït l'enverinament. Quan l'home va morir el passat mes de febrer, però, no presentava signes evidents de violència i tot apuntava a una mort natural. Tanmateix, les sospites de la família, tenint en compte que es tractava d'una persona jove i aparentment sana, i el posterior examen forense va revelar que la mort havia estat provocada per una intoxicació.
Quatre mesos d'investigació sota secret de sumari
A partir d'aquell moment, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra es va fer càrrec del cas per reconstruir els fets i identificar-ne el presumpte autor. Després de quatre mesos de diligències policials, els indicis han acabat situant la parella de la víctima al centre de les sospites.
El regidor de Seguretat Ciutadana de Manresa, Anjo Valentí, ha lamentat que, si els fets es confirmen, es tractaria d'un nou cas de violència domèstica. Valentí ha recordat que la majoria d'aquests casos es produeixen dins l'àmbit familiar, una realitat que, segons ha assenyalat, "fa molt més difícil actuar perquè els fets passen dins del cercle més íntim i familiar".
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