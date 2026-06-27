Dos motoristes resulten ferits en un accident a la C-37z, al barri del Xup de Manresa
Els implicats en l'accident van ser evacuats a l'Hospital de Sant Joan de Déu després de patir un xoc per encalç
Dos motoristes van resultar ferits aquest divendres al migdia, en un accident a la carretera C-37z, a l'altura del barri del Xup de Manresa, a conseqüència d'un xoc per encalç. Els dos implicats van haver de ser evacuats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.
L'accident va succeir pels volts de dos quarts de dues del migdia, al punt quilomètric 91,500 de la carretera, quan les dues motocicletes van patir un xoc per encalç per circumstàncies que s'investiguen. Una d'elles és de la marca marca BMW model R 1200 RT i la conduïa un veí de Corbera de Llobregat, de 35 anys, i l'altra era una motocicleta de la marca BMW model S 1000 R, conduïda per veí de Sant Just Desvern, de 32 anys d’edat.
Es dos implicats van ser atesos al lloc de l'accident pels serveis mèdics i van ser traslladats a l'hospital amb pronòstic lleu o menys greu.
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