La PAHC porta la protesta del bloc 8 a la Universitat Catalana d’Estiu de Manresa
Irromp a la taula rodona que debatia la crisi de l’habitatge
Una trentena de membres de la PAHC van interrompre la taula rodona sobre habitatge que es duia a terme divendres en el marc de la Universitat Catalana d’Estiu de Manresa. L’acció formava part de les protestes davant el desnonament previst per al 23 de setembre del bloc 8 del barri de la Plaça Catalunya.
L’organització, amb el regidor de l’Ajuntament de Manresa Joan Vila al capdavant, va intentar barrar el pas als manifestants, però finalment van accedir a la sala petita del Kursaal, que és on es duia a terme la taula rodona. Van penjar un cartell a l’escenari on es podia llegir: «PSC tu tries, bloc 8 o fons voltor», van fer una mena d’escenificació i van llegir un manifest.
En el moment de la protesta es duia a terme la taula rodona «Com afrontar legislativament la crisi de l’habitatge i el lloguer». Hi van intervenir la portaveu d’Esquerra al Parlament, Ester Capella; la diputada de Junts al Congrés i exalcaldessa de Girona, Marta Madrenas; i el diputat del PSC, Jordi Riba. Moderava el debat, el periodista Quico Sallés.
A la clausura de la Universitat Catalana d'Estiu que s'ha celebrat aquest dissabte, el regidor Vila ha lamentat aquests fets. "Cridar no és un argument sòlid ni un motiu de negociació", ha afirmat.
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