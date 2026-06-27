Un punt de Manresa té superàvit de papereres públiques al carrer
Al carrer Doctor Zamenhof, del barri de la Carretera de Santpedor, n’hi ha dues a sis metres de distància
Tothom s’ha trobat amb un petit residu a la mà havent de caminar una pila de metres per trobar una paperera on dipositar-lo. A Manresa hi ha punts amb un bon nombre de papereres mentre que en altres zones de la ciutat la distància entre elles és considerable. Però si hi ha un punt on això no passa és al carrer Doctor Zamenhof on n’hi ha dos a sis metres de distància.
Aquesta circumstància permet triar en quina paperera es vol dipositar el residu, tot un luxe en comparació en altres parts de la trama urbana. El punt és a prop del xamfrà dels carrers Doctor Zamenhof i Llibertat, al barri de la carretera de Santpedor, i es desconeix el motiu pel qual es produeix el superàvit de papereres. Els veïns confien que fer-ho públic no impliqui que alguna d’elles sigui retirada i d’aquesta forma s’equipari amb la situació d'escassetat a nivell de papereres d’altres punts. Sobretot perquè ha desaparegut una paperera pròxima que hi havia al xamfrà de l’avinguda de les Bases amb el Camí Vell de Santpedor.
Papereres per al reciclatge
Pel que fa a papereres, la darrera informació publicada ha estat la prova que ha realitzat l'Ajuntament al polígon dels Trullols situant papereres de reciclatge per recollir els residus selectivament.
Es tracta de grups de papereres metàl·liques pintades del color de la fracció que els correspon recollir.
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