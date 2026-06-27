Quatre contenidors cremats en dos dies a Manresa
Dos incendis durant el dia de dijous i un altre aquesta matinada han deixat quatre contenidors calcinats en diferents punts de la ciutat
Aquesta matinada de dissabte han cremat dos contenidors al carrer dels Cintaires, a la cruïlla amb el carrer de Valentí Almirall, a Manresa. L'avís s'ha rebut a les 1.04 hores i els Bombers hi han desplaçat una dotació, que ha extingit les flames amb una línia d'aigua. La calor del foc també ha afectat diversos arbres de la zona, tot i que no han acabat cremant.
Aquest incendi se suma als dos registrats aquest dijous durant el dia, quan van cremar dos contenidors més en punts diferents de la ciutat. Un dels focs va afectar un contenidor a la carretera de Santpedor, mentre que l'altre es va declarar a prop d'una benzinera a la carretera de Vic.
En total, quatre contenidors han quedat calcinats en tres incendis registrats en només dos dies a la capital del Bages. Els tres serveis s'han saldat sense ferits.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sara Figueras, sobre els dos terratrèmols de Veneçuela: “És probable que molta gent hagués sortit al carrer després del primer sisme quan ha arribat el segon, encara més fort, i això ha agreujat la situació"
- Kiko Matamoros denuncia la desaparició del seu germà Coto i demana ajuda per trobar-lo: “M’agradaria ajudar-lo”
- Aliança Catalana s'instal·la a Berga a l'antic local de Casal Panxo
- Els cinc secrets de l’èxit del vespreig, un format que ja inclouen més de la meitat d’establiments d’oci
- La baralla multitudinària preocupa els veïns de Sant Joan de Vilatorrada: 'Els qui sempre venen a molestar són de fora del poble
- Crida de la residència d'avis de Sant Llorenç de Morunys per trobar personal: 'Estem en situació crítica
- Vuit adults i un menor detinguts a Manresa per una revenja després d'una discussió a Sant Joan
- Commoció per la mort d'un exconcursant de 'La Voz' en un accident domèstic als 26 anys