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Quatre contenidors cremats en dos dies a Manresa

Dos incendis durant el dia de dijous i un altre aquesta matinada han deixat quatre contenidors calcinats en diferents punts de la ciutat

Un agent, al costat del contenidor incendiat al carrer de la Indústria

Un agent, al costat del contenidor incendiat al carrer de la Indústria / Arxiu particular

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Núria León

Núria León

Manresa

Aquesta matinada de dissabte han cremat dos contenidors al carrer dels Cintaires, a la cruïlla amb el carrer de Valentí Almirall, a Manresa. L'avís s'ha rebut a les 1.04 hores i els Bombers hi han desplaçat una dotació, que ha extingit les flames amb una línia d'aigua. La calor del foc també ha afectat diversos arbres de la zona, tot i que no han acabat cremant.

Aquest incendi se suma als dos registrats aquest dijous durant el dia, quan van cremar dos contenidors més en punts diferents de la ciutat. Un dels focs va afectar un contenidor a la carretera de Santpedor, mentre que l'altre es va declarar a prop d'una benzinera a la carretera de Vic.

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En total, quatre contenidors han quedat calcinats en tres incendis registrats en només dos dies a la capital del Bages. Els tres serveis s'han saldat sense ferits.

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