Qui circula a 30 km/h per Manresa? 9 de cada 10 conductors no pitgen prou el fre
Comprovacions realitzades per aquest diari mostren que la gran majoria de vehicles superen el límit de velocitat que informa el radar situat a l’avinguda de les Bases en sentit de baixada
La senyalització de prohibit circular a més de 30 quilòmetres per hora s’incompleix sistemàticament a Manresa en vies de doble carril com l’avinguda de les Bases. Comprovacions realitzades per aquest diari mostren que són una absoluta minoria els conductors que passen sota el radar informatiu instal·lat al costat de la química Lipmes respectant el límit de velocitat.
De 100 vehicles menys d’una desena han passat amb la senyalització de color verd en cadascuna de les diverses tandes de control fetes. Això vol dir que són nou de cada deu els conductors que incompleixen la normativa. Entre els pocs que sí la respecten n’hi ha conductors novells en pràctiques per treure’s el carnet amb el seu instructor al costat i vehicles provinents del túnel del carrer Indústria, que tenen un cediu el pas per incorporar-se a l’avinguda de les Bases en direcció a Prat de la Riba i que no tenen prou recorregut per agafar velocitat.
Un fet a tenir en compte és que l’Ajuntament va situar un radar mòbil en les proximitats i això va fer que durant un temps molts conductors moderessin la seva velocitat en passar per aquest punt.
A principis de mes es va fer viral per xarxes socials la foto d’un radar mòbil controlant la velocitat dels vehicles a l’avinguda de les Bases davant la Lipmes. El límit en aquesta artèria de la capital del Bages, com en la gran majoria de carrers de la ciutat, és de 30 quilòmetres per hora, però molts conductors el superen. En sentit sud és fàcil comprovar-ho gràcies al radar informatiu que indica la velocitat a que se circula. Molts conductors, tanmateix, no són conscients de quina multa els pot caure si premen en accés l’accelerador en aquest punt.
En una via urbana limitada a 30 km/h, com l’avinguda de les Bases de Manresa, circular entre 40 i 60 km/h comporta sancions que varien segons l’excés de velocitat. Si el conductor circula fins a 50 km/h, s’enfronta a una multa de 100 euros sense pèrdua de punts. En canvi, si la velocitat és d’entre 51 i 60 km/h, la sanció augmenta fins als 300 euros i la retirada de 2 punts del carnet de conduir.
Si un conductor circula per l’avinguda de les Bases a 61 km/h, estaria superant el límit en 31 km/h i, segons la taula de sancions vigents de la Direcció General de Trànsit (DGT), aquesta infracció li comportaria una multa de 400 euros i la pèrdua de 4 punts del permís de conduir. Acollint-se al pagament avançat, la quantitat econòmica disminuiria, però la pèrdua de punts es mantindria.
Fa 5 anys que cal anar a 30
Cal recordar que fa més de 5 anys que l’Ajuntament de Manresa va fer públic que havia decidit fer extensiva als carrers de doble sentit la limitació de velocitat a 30 quilòmetres per hora, encara que segons el codi de circulació estatal en aquests vials es podia mantenir el límit de 50 km/h. Uns canvis que s’havien de fer efectius a partir del dia 11 de maig del 2021. L’Ajuntament va explicar que per un criteri «d’homogeneïtat» s’havia decidit fixar aquest límit de 30 fins i tot en els carrers on es podria anar a 50, segons la normativa estatal.
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