Torna a cremar un contenidor a Manresa: les flames calcinen un cotxe en el quart incendi en dos dies
Entre dijous i la matinada de dissabte ja havien cremat quatre contenidors en tres serveis diferents
Un nou incendi en un contenidor ha acabat calcinant un vehicle aquest dissabte a la tarda al carrer de la Séquia de Manresa. L'avís s'ha rebut a les 15.20 hores, quan, per causes que es desconeixen, ha començat a cremar un contenidor de paper.
Les flames també han afectat parcialment el contenidor de vidre situat al costat i s'ha propagat fins a un cotxe que hi havia estacionat a tocar, que ha quedat completament calcinat.
Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat una dotació dels Bombers i la Policia Local, que ha extingit l'incendi i ha evitat que les flames es propaguessin a altres elements de la via pública.
Aquest és el quart incendi de contenidors registrat a Manresa en només tres dies. Entre dijous i la matinada de dissabte ja havien cremat quatre contenidors en tres serveis diferents, dos dels quals a la carretera de Santpedor i la carretera de Vic, i dos més al carrer dels Cintaires. En aquesta ocasió, però, el foc ha provocat danys molt més importants en afectar un vehicle estacionat al costat dels contenidors.
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